Netflix: la película que conmocionó al mundo con una historia real y estremecedora

Si hay que elegir una película de drama y suspenso en la cartelera de Netflix que te deja con la boca abierta por su trama, esa es El ángel de la muerte, una entrega que está basada en hechos reales y atrae desde el comienzo.
En un caso escalofriante y real detrás de la película de Netflix, el relato de la propuesta cuenta la historia de un enfermero que asesino a muchísimas personas en distintos hospitales de Estados Unidos.
El sádico enfermero, al que le atribuyen más de 300 asesinatos, es Charles Cullen, que se desempeñaba en distintos nosocomios de Nueva Jersey y sorprendió con sus respuestas cuando fue detenido e indagado: "Nadie lo impedía".
La estremecedora película de Netflix, escrita por Krusty Wilson-Caims y dirigida por Tobías Lindholm, tiene una duración de 2 horas, está disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022 y es una de las favoritas del público entre todas las series y películas del catálogo.
Netflix: de qué trata la película El ángel de la muerte
El espectador de Netflix alucinará con la trama de esta película, que tiene a Amy Loughren (Jessica Chastain) en el centro de la escena, una enfermera que queda estupefacta y se niega a creer que Charles Cullen (Eddie Redmayne), su nuevo amigo y compañero de trabajo, es investigado y acusado de haber matado a decenas de pacientes en los últimos 16 años, en dos estados y nueve hospitales diferentes. Amy, incrédula, arriesgará su vida para descubrir la verdad.
Reparto de El ángel de la muerte, película de Netflix
- Jessica Chastain (Amy Loughren)
- Eddie Redmayne (Charles Cullen)
- Nnamddi Asomugha (Danny Baldwin)
- Noah Emmerich (Tim Braun)
- Kim Dickens (Linda Garran)
Tráiler de El ángel de la muerte, película de Netflix
Dónde ver la película El ángel de la muerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El ángel de la muerte se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El ángel de la muerte se puede ver en Netflix.
- España: la película El ángel de la muerte se puede ver en Netflix.