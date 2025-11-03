Netflix: la película que conmocionó al mundo con una historia real y estremecedora

El sádico enfermero, al que le atribuyen más de 300 asesinatos, es Charles Cullen, que se desempeñaba en distintos nosocomios de Nueva Jersey y sorprendió con sus respuestas cuando fue detenido e indagado: "Nadie lo impedía".

La estremecedora película de Netflix, escrita por Krusty Wilson-Caims y dirigida por Tobías Lindholm, tiene una duración de 2 horas, está disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022 y es una de las favoritas del público entre todas las series y películas del catálogo.

Netflix: de qué trata la película El ángel de la muerte

El espectador de Netflix alucinará con la trama de esta película, que tiene a Amy Loughren (Jessica Chastain) en el centro de la escena, una enfermera que queda estupefacta y se niega a creer que Charles Cullen (Eddie Redmayne), su nuevo amigo y compañero de trabajo, es investigado y acusado de haber matado a decenas de pacientes en los últimos 16 años, en dos estados y nueve hospitales diferentes. Amy, incrédula, arriesgará su vida para descubrir la verdad.

Reparto de El ángel de la muerte, película de Netflix

Jessica Chastain (Amy Loughren)

Eddie Redmayne (Charles Cullen)

Nnamddi Asomugha (Danny Baldwin)

Noah Emmerich (Tim Braun)

Kim Dickens (Linda Garran)

Tráiler de El ángel de la muerte, película de Netflix

