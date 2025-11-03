Netflix tiene en su catálogo de series y películas Reclutas, una producción de 8 capítulos que combina drama, comedia y momentos emotivos, ambientada en los años 90 y basada en las memorias The Pink Marine, del ex sargento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Greg Cope White.
Netflix: un drama apasionante e inolvidable que te hará reír, llorar y vivir cada emoción al límite
Entre las series y películas de Netflix, se destaca una historia que combina drama, comedia y hechos reales, con una trama emotiva que no te puedes perder
La serie de Netflix narra la historia de un joven que se alista en 1979 mientras oculta su orientación sexual, mostrando de manera irreverente e inusual los desafíos y conflictos dentro del entorno militar.
Protagonizada por Miles Heizer y Liam Oh, Reclutas está escrita por Andrea Ciannavei y dirigida por Andy Parker, quien también es creador de la serie. Estrenada el 8 de octubre de 2025 en Netflix, destaca por su combinación de drama intenso, comedia ligera y una narrativa emotiva que invita a reflexionar sobre la identidad, la valentía y la vida dentro del Cuerpo de Marines.
Netflix: de qué trata la serie Reclutas
La sinopsis oficial sobre Reclutas versa: “Esta serie sobre el fin de la adolescencia y el camino del autodescubrimiento narra los altibajos de un recluta gay que no ha salido del clóset y se une a un campamento militar”.
Esta serie transcurre en 1990 y gira en torno a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven gay que se alista en el cuerpo de marines de Estados Unidos junto a Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo de heterosexual.
Cameron, que tiene que lidiar en un ambiente duro, donde el ejército aún no admitía a personas gays, encuentra un propósito y una hermandad inesperada entre los reclutas.
Reparto de Reclutas, serie de Netflix
- Miles Heizer (Cameron Cope)
- Max Parker (Robert “Bobby” Sullivan)
- Vera Farmiga (Barbara Cope)
- Liam Oh (Ray McAffey)
- Cedrick Cooper (Marcus McKinnon)
- Ana Ayora (Denise Fajardo)
- Angus O'Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks
- Dominic Goodman como Isaiah Nash
Dónde ver la serie Reclutas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Reclutas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Reclutas (Boots) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Reclutas se puede ver en Netflix.