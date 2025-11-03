Netflix: un drama apasionante e inolvidable que te hará reír, llorar y vivir cada emoción al límite

netflix-estreno-serie-reclutas La serie de Netflix Reclutas está basada en hechos reales y estrenó hace poco.

Netflix: de qué trata la serie Reclutas

La sinopsis oficial sobre Reclutas versa: “Esta serie sobre el fin de la adolescencia y el camino del autodescubrimiento narra los altibajos de un recluta gay que no ha salido del clóset y se une a un campamento militar”.

Esta serie transcurre en 1990 y gira en torno a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven gay que se alista en el cuerpo de marines de Estados Unidos junto a Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo de heterosexual.

netflix-Miles-Heizer-serie-reclutas Reclutas narra los altibajos de un recluta gay que no ha salido del clóset y se une a un campamento militar.

Cameron, que tiene que lidiar en un ambiente duro, donde el ejército aún no admitía a personas gays, encuentra un propósito y una hermandad inesperada entre los reclutas.

Embed - "Reclutas | Trailer oficial | Netflix España

Reparto de Reclutas, serie de Netflix

Miles Heizer (Cameron Cope)

Max Parker (Robert “Bobby” Sullivan)

Vera Farmiga (Barbara Cope)

Liam Oh (Ray McAffey)

Cedrick Cooper (Marcus McKinnon)

Ana Ayora (Denise Fajardo)

Angus O'Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks

Dominic Goodman como Isaiah Nash

