El relato de Netflix que impresionó a los críticos y está basada en una historia real

La película de Netflix, escrita y dirigida por el cineasta indio-estadounidense M. Night Shyamalan, logró sacarle muy buenas reseñas a la crítica, que la destacaron de sobre manera entre todas las series y películas.

Además, desde que está en la plataforma de Netflix, desde julio de 2025, los usuarios mostraron asombro por el crudo relato, que está al borde de las 2 horas de duración.

netflix-fragmentado-pelicula El actor James McAvoy interpreta a Kevin Wendell Crumb en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Fragmentado

El espectador se encontrará con historia de Kevin (James McAvoy), un hombre que fue diagnosticado con múltiples personalidades, más de 23. Teniendo en cuenta a lo que se expone, Kevin tiene entre ojo y ojo lo que le dijo su psiquiatra, al asegurarle que en cualquier momento podría aparecer una nueva personalidad, más dominante que las que padece. La trama toma mucho más dramatismo con la aparición de tres chicas que son secuestradas por Kevin, manteniéndolas cautivas en un sótano. Entre las adolescentes privadas de libertad se encuentra Casey (Anya Taylor Joy).

netflix-pelicula-fragmentado Escena de la película de Netflix, donde tres chicas son secuestradas en un sótano.

Reparto de Fragmentado, película de Netflix

James McAvoy (Kevin Wendell Crumb)

Anya Taylor-Joy (Casey Cooke)

Betty Buckley (Karen Fletcher)

Haley Lu Richardson (Claire)

Jessica Sula (Marcia)

Kim Director (Hannah)

Reparto de Fragmentado, película de Netflix

Embed - FRAGMENTADO I Nuevo tráiler subtitulado (HD)

Dónde ver la película Fragmentado, según la zona geográfica