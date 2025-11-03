No tiene desperdicio y vale la pena ver la película Fragmentado, una historia de Netflix basada en hechos reales que conmociona al mundo entero y es súper recomendable. Los usuarios que ya la vieron, coinciden en que se trata de una producción imperdible.
El relato de Netflix que impresionó a los críticos y está basada en una historia real
Esta película dramática que es para reflexionar, arrasa en Netflix y tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo
Esta película estadounidense de 2016, que tiene como protagonistas principales a James McAvoy y Anya Taylor-Joy, es una valiosa pieza de drama y terror, y cuenta con un dato que puede llegar a sorprender al espectador.
Fragmentado, que forma parte de la trilogía de Unbreakable, una serie de tres películas estadounidenses de suspenso y superhéroes formada por Unbreakable (2000), Split (2016) y Glass (2019), está inspirada en Billy Milligan, la primera persona que fue absuelta de un crimen en base a la defensa de locura, tras ser diagnosticada con trastorno de personalidad múltiple.
La película de Netflix, escrita y dirigida por el cineasta indio-estadounidense M. Night Shyamalan, logró sacarle muy buenas reseñas a la crítica, que la destacaron de sobre manera entre todas las series y películas.
Además, desde que está en la plataforma de Netflix, desde julio de 2025, los usuarios mostraron asombro por el crudo relato, que está al borde de las 2 horas de duración.
Netflix: de qué trata la película Fragmentado
El espectador se encontrará con historia de Kevin (James McAvoy), un hombre que fue diagnosticado con múltiples personalidades, más de 23. Teniendo en cuenta a lo que se expone, Kevin tiene entre ojo y ojo lo que le dijo su psiquiatra, al asegurarle que en cualquier momento podría aparecer una nueva personalidad, más dominante que las que padece. La trama toma mucho más dramatismo con la aparición de tres chicas que son secuestradas por Kevin, manteniéndolas cautivas en un sótano. Entre las adolescentes privadas de libertad se encuentra Casey (Anya Taylor Joy).
Reparto de Fragmentado, película de Netflix
- James McAvoy (Kevin Wendell Crumb)
- Anya Taylor-Joy (Casey Cooke)
- Betty Buckley (Karen Fletcher)
- Haley Lu Richardson (Claire)
- Jessica Sula (Marcia)
- Kim Director (Hannah)
Dónde ver la película Fragmentado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Fragmentado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fragmentado se puede ver en HBO Max.
- España: la película Fragmentado se puede ver en Netflix.