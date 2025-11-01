La película de Netflix que maravilla al público con su historia y es perfecta para ver el fin de semana

El catálogo de series y películas de Netflix está dispuesto a sorprender a los usuarios de todo el mundo con una película protagonizada por Jennifer López, que es un escándalo dentro de las producciones de drama y suspenso, y es de las más vistas.
Jennifer López protagoniza el drama de suspenso más visto de los últimos tiempos, entre todas las series y películas de Netflix
Se trata de La madre, una producción estadounidense de 2023 que se destaca por su alta cuota de suspenso e intriga, sobre todo cuando la trama sufre un quiebre importante y que pone a la protagonista a mostrar todo su repertorio de conocimientos como una temeraria asesina.
Escrita por Andrea Berloff y dirigida por Niki Caro, la película de Netflix ha recibido muy buenas repercusiones por parte de la crítica, que elaboró valiosas reseñas y la recomendó como una opción muy viable dentro de las entregas de suspenso y acción.
La madre tiene una duración de 2 horas, se puede ver en el catálogo de Netflix desde mayo de 2023 y promete mucha adrenalina para el usuario.
Netflix: de qué trata la película La madre
Jennifer López es una francotiradora que actúa bajo la sombra y es la gran protagonista de esta película de Netflix. La misión de esta aguerrida agente del gobierno estadounidense, es poder encontrar y liberar a su hija, a quien había abandonado cuando nació. Para lograrlo, deberá salir desde el anonimato y apelar a su instinto asesino.
Reparto de La madre, película de Netflix
- Jennifer López (La madre)
- Joseph Fiennes (Adrian Lovell)
- Omari Hardwick (William Cruise)
- Gael García Bernal (Héctor Álvarez)
- Paul Raci (Jons)
- Lucy Paez (Zoe)
Tráiler de La madre, película de Netflix
Dónde ver película La madre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La madre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Mother se puede ver en Netflix.
- España: la película La madre se puede ver en Netflix.