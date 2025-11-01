Inicio Series y películas Netflix
La película de Netflix que maravilla al público con su historia y es perfecta para ver el fin de semana

Jennifer López protagoniza el drama de suspenso más visto de los últimos tiempos, entre todas las series y películas de Netflix

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Jennifer López interpreta a una francotiradora aguerrida que busca recuperar lo que es suyo en la película de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix está dispuesto a sorprender a los usuarios de todo el mundo con una película protagonizada por Jennifer López, que es un escándalo dentro de las producciones de drama y suspenso, y es de las más vistas.

Se trata de La madre, una producción estadounidense de 2023 que se destaca por su alta cuota de suspenso e intriga, sobre todo cuando la trama sufre un quiebre importante y que pone a la protagonista a mostrar todo su repertorio de conocimientos como una temeraria asesina.

Escrita por Andrea Berloff y dirigida por Niki Caro, la película de Netflix ha recibido muy buenas repercusiones por parte de la crítica, que elaboró valiosas reseñas y la recomendó como una opción muy viable dentro de las entregas de suspenso y acción.

La madre tiene una duración de 2 horas, se puede ver en el catálogo de Netflix desde mayo de 2023 y promete mucha adrenalina para el usuario.

La actriz Jennifer López protagoniza una película de suspenso extremo en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La madre

Jennifer López es una francotiradora que actúa bajo la sombra y es la gran protagonista de esta película de Netflix. La misión de esta aguerrida agente del gobierno estadounidense, es poder encontrar y liberar a su hija, a quien había abandonado cuando nació. Para lograrlo, deberá salir desde el anonimato y apelar a su instinto asesino.

La película de Netfliix arrasa con la presencia protagónica de Jennifer López.

Reparto de La madre, película de Netflix

  • Jennifer López (La madre)
  • Joseph Fiennes (Adrian Lovell)
  • Omari Hardwick (William Cruise)
  • Gael García Bernal (Héctor Álvarez)
  • Paul Raci (Jons)
  • Lucy Paez (Zoe)

Tráiler de La madre, película de Netflix

Embed - La madre | Jennifer Lopez | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver película La madre, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La madre se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The Mother se puede ver en Netflix.
  • España: la película La madre se puede ver en Netflix.

