La película de Netflix que maravilla al público con su historia y es perfecta para ver el fin de semana

Se trata de La madre, una producción estadounidense de 2023 que se destaca por su alta cuota de suspenso e intriga, sobre todo cuando la trama sufre un quiebre importante y que pone a la protagonista a mostrar todo su repertorio de conocimientos como una temeraria asesina.

Escrita por Andrea Berloff y dirigida por Niki Caro, la película de Netflix ha recibido muy buenas repercusiones por parte de la crítica, que elaboró valiosas reseñas y la recomendó como una opción muy viable dentro de las entregas de suspenso y acción.