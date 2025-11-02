La plataforma de Netflix arrasa con una película que es perfecta para zambullirse en una historia dramática de primera línea y más que recomendada, que está protagonizada por la actriz Vanessa Kirby y es uno de los mayores éxitos del 2025.
Furor en Netflix por la película de 2025 que es la reina de los dramas
Con una historia espectacular para contar, esta propuesta de Netflix dejó chicas al resto de las series y películas del catálogo
La película en cuestión es La noche siempre llega, producción británica que hizo vibrar los ránkings de muchos países del mundo.
Es una decisión acertada elegida esta película para ver distendido cualquier día de la semana, porque presenta una historia que atrapa sí o sí, que tiene a una mujer como protagonista, qué haces lo imposible para salvar el futuro de ella y su familia.
Distinguida entre todas las series y películas de Netflix, la propuesta dirigida por Benjamín Caron, una adaptación de la novela homónima de Willy Vlautin, publicada en 2021, se estrenó el catálogo a mediados de agosto de 2025, con una duración de 1 hora y 50 minutos.
Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Lynette (Vanessa Kirby), una mujer incansable que hace de todo para poder conseguir 25.000 dólares en menos de 12 horas, para no ser desalojada de su casa, donde convive con su hermano y el resto de su familia.
Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix
- Vanessa Kirby (Lynette)
- Jennifer Jason Leigh (Doreen)
- Zack Gottsagen (Kenny)
- Stephan James (Cody)
- Julia Fox (Gloria)
- Eli Roth (Blake)
- Randall Park (Scott)
- Michael Kelly (Tommy)
- Claude Deering (David Claremont)
Tráiler de La noche siempre llega, película de Netflix
Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Night Always comer se puede ver en Netflix.
- España: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.