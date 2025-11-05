Ariel Broggi borró a los primeros dos campeones de Gimnasia y Esgrima

Córtez también perdió margen con Ariel Broggi: el lateral derecho solo tuvo tres encuentros desde el arranque desde su llegada y no jugó ni un minuto en los tres juegos finales de primera ronda. A la final fue como relevo, ingresando 9 minutos contra el elenco sureño. El defensor cierra el segundo ciclo en el club con 53 encuentros.

Las salidas de ambos jugadores abren la puerta de un plantel que tendrá un recambio lógico pensando en el estreno en Primera División entre los que lleguen como refuerzos y los nombres que se seguirán sumando a la lista negra.

Los números de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

El entrenador reemplazó a Ezequiel Medrán y cerró la Primera Nacional con 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos, título y ascenso incluidos. Además, suma otra tanda como DT de Banfield, donde dirigió en 16 oportunidades con 3 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.