Ariel Broggi borró a los primeros dos campeones de Gimnasia y Esgrima
Tras ser confirmado como entrenador de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi comenzó a armar el nuevo Lobo con las primeras dos decisiones fuertes
Por UNO
Vida nueva, plantel nuevo. Ese empieza a ser el lema que rige en Gimnasia y Esgrima para su incursión en Primera División. Tras el ansiado ascenso, Fernando Porreta, Ariel Broggi y Joaquín Sastre comienzan a moldear el nuevo Lobo. La primera decisión fue la renovación del entrenador, la segunda, activar la depuración.
Tal como informó Titito Fernández en Ovación 90, Ariel Broggi no tendrá en cuenta para la próxima temporada a dos pesos pesados del equipo que logró el salto de categoría: Ignacio Antonio e Ismael Córtez, quienes deberá buscar nuevos rumbos para sus carreras futbolísticas.
Lo de Antonio es lo más llamativo. El volante central fue clave en el ascenso, aunque es cierto que perdió terreno desde la llegada del actual entrenador, con el que jugó los últimos cuatro partidos de suplente, incluida la final contra Deportivo Madryn. En total, el volante se marcha con 101 encuentros con la camiseta mensana y dos goles.
Córtez también perdió margen con Ariel Broggi: el lateral derecho solo tuvo tres encuentros desde el arranque desde su llegada y no jugó ni un minuto en los tres juegos finales de primera ronda. A la final fue como relevo, ingresando 9 minutos contra el elenco sureño. El defensor cierra el segundo ciclo en el club con 53 encuentros.
El entrenador reemplazó a Ezequiel Medrán y cerró la Primera Nacional con 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos, título y ascenso incluidos. Además, suma otra tanda como DT de Banfield, donde dirigió en 16 oportunidades con 3 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.