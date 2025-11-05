Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
Arrancó la depuración

Ariel Broggi borró a los primeros dos campeones de Gimnasia y Esgrima

Tras ser confirmado como entrenador de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi comenzó a armar el nuevo Lobo con las primeras dos decisiones fuertes

Por UNO
Gimnasia y Esgrima empezó el recambio del plantel campeón.

Gimnasia y Esgrima empezó el recambio del plantel campeón.

Cristian Lozano / Diario UNO

Vida nueva, plantel nuevo. Ese empieza a ser el lema que rige en Gimnasia y Esgrima para su incursión en Primera División. Tras el ansiado ascenso, Fernando Porreta, Ariel Broggi y Joaquín Sastre comienzan a moldear el nuevo Lobo. La primera decisión fue la renovación del entrenador, la segunda, activar la depuración.

Tal como informó Titito Fernández en Ovación 90, Ariel Broggi no tendrá en cuenta para la próxima temporada a dos pesos pesados del equipo que logró el salto de categoría: Ignacio Antonio e Ismael Córtez, quienes deberá buscar nuevos rumbos para sus carreras futbolísticas.

Ignacio Antonio gimasias y esgrima uno..jpg
Antonio pas&oacute; de referente de Medr&aacute;n a borrado por Broggi.

Antonio pasó de referente de Medrán a borrado por Broggi.

Lo de Antonio es lo más llamativo. El volante central fue clave en el ascenso, aunque es cierto que perdió terreno desde la llegada del actual entrenador, con el que jugó los últimos cuatro partidos de suplente, incluida la final contra Deportivo Madryn. En total, el volante se marcha con 101 encuentros con la camiseta mensana y dos goles.

Córtez también perdió margen con Ariel Broggi: el lateral derecho solo tuvo tres encuentros desde el arranque desde su llegada y no jugó ni un minuto en los tres juegos finales de primera ronda. A la final fue como relevo, ingresando 9 minutos contra el elenco sureño. El defensor cierra el segundo ciclo en el club con 53 encuentros.

Las salidas de ambos jugadores abren la puerta de un plantel que tendrá un recambio lógico pensando en el estreno en Primera División entre los que lleguen como refuerzos y los nombres que se seguirán sumando a la lista negra.

Los números de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

El entrenador reemplazó a Ezequiel Medrán y cerró la Primera Nacional con 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos, título y ascenso incluidos. Además, suma otra tanda como DT de Banfield, donde dirigió en 16 oportunidades con 3 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas