Cómo limpiar un colchón amarillento con un truco casero y una plancha de ropa

Lo ideal es realizar una limpieza del colchón cada 6 meses y rotarlo para que no se deforme solo de un lado y dure más tiempo. Por otro lado, si es un colchón de buena calidad, puedes realizar el cambio definitivo cada 8 años dependiendo el material y nivel de uso.

Con un truco casero: cómo limpiar el colchón con ayuda de una plancha

Limpiar este tipo de objetos es bastante difícil, sobre todo porque no se pueden sumergir en agua. Mucha humedad puede quedar atrapada en los tejidos y ocasionar graves problemas a la larga.

Para realizar este truco casero vas a necesitar un trapo limpio de toalla, agua caliente, bicarbonato de sodio y una tapa de detergente. En el video de homes.styles puedes ver mejor el paso a paso de este truco casero.

Prepara en un recipiente amplio una mezcla de agua caliente con bicarbonato y detergente. Mezcla bien y deja que se entibie un poco para no quemarte. Calienta la plancha de ropa en un programa o nivel bien bajo. No tiene que estar muy caliente. Remoja el trapo en la mezcla ya tibia y estrújalo bien. Coloca el trapo húmedo sobre el colchón extendido y con la plancha ya apagada, pero aún tibia, envuelve la base con todo el trapo. Pasa la plancha envuelta con la toalla húmeda por el colchón, refregando las marcas amarillas y todos los rincones.

Un truco casero y algo más: cómo puedo eliminar los ácaros del colchón

picadura Los ácaros pueden generar alergia, picazón, estornudos e irritación.

Para evitar la aparición de ácaros y eliminarlos de la cama, existen algunos trucos caseros. Los ácaros son pequeños arácnidos microscópicos que suelen habitar en espacios donde hay polvo y restos de piel muerta. Si bien no son peligrosos en sí, su materia fecal puede generar alergia.

Para eliminarlos, puedes espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en el colchón, dejarlo actuar por un par de horas y retirar el excedente con la aspiradora.