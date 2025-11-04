Hervir pétalos de rosas en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La infusión puede ayudar a combatir el insomnio, la fatiga y el estrés, promoviendo la relajación y mejorando el estado de ánimo. Por otro lado, también puede utilizarse para aliviar problemas digestivos gracias a su suave efecto laxante.

El agua de rosas se puede usar como tónico para mejorar la salud de la piel y el cabello, gracias a sus propiedades antisépticas y al contenido vitamínico que nutre y rejuvenece.

Como si lo dicho fuera poco, esta infusión también es efectiva para dejar atrás los dolores de garganta, fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones.

Es crucial usar solo pétalos de rosas orgánicas, aptos para consumo, y nunca aquellos que provienen de florerías o viveros comerciales, ya que pueden contener pesticidas y otros químicos dañinos.

Paso a paso: cómo hervir pétalos de rosas para obtener beneficios