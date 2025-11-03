Cómo limpiar las líneas amarillas de sarro que se acumulan en el inodoro del baño y quedan horribles

Con el paso del tiempo, el inodoro de la casa se va manchando con sarro, luciendo una apariencia que deja mucho que desear. Por suerte, hay varios métodos que se puede aplicar de manera efectiva para limpiar esta impureza, muchas veces difícil de eliminar.
La acumulación de sedimentos que trae el agua corriente, sumada a una mala limpieza cotidiana del inodoro (gérmenes), hace que este artefacto más que usado del baño no tenga la apariencia que merece. Todo lo contrario.
Es por eso que es una buena idea conocer qué métodos implementar para limpiar las líneas amarillas que se forman en el interior del inodoro y que quedan espantosas.
Si hay alguien que sabe de tareas domésticas, es el sitio homecenter.com, cadena de tiendas de mejoramiento del hogar, que brinda consejos de todo tipo, incluido todo lo referido a la hora de limpiar cualquier artefacto de la casa, en este caso el inodoro.
Cómo limpiar el inodoro y eliminar el sarro acumulado
Para que el inodoro de la casa esté libre de manchas, sin presencia de sarro y tenga una apariencia impoluta, estos son los mejores consejos para deshacerse de la acumulación de gérmenes y minerales:
- Vinagre y limón: estos ingredientes fusionados entre sí son altamente efectivos para limpiar el inodoro. Se mezcla una taza de vinagre con jugo de limón. Con guantes puestos y una esponja, frotar con la preparación la zona del sarro acumulado. Este saldrá de inmediato.
- Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: éste preparado se logra colocando 125 mililitros de agua oxigenada en una taza y se le agrega unas 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Esta pasta se aplica también con una esponja sobre el sarro y se guarda unos 20 minutos, para que las líneas amarillas y marrones comiencen a desaparecer. Enjuagar con abundante agua.
- Gaseosa de cola: aunque parezca mentira, este método con una bebida de cola es altamente efectivo. Se aplica colocando esta bebida sobre la superficie del inodoro que está manchada y se deja reposar por unos 30 a 50 minutos. Luego, con la ayuda de un cepillo, se refriega la zona afectada.
- Amoníaco: si alguno de los métodos anteriores no funciona, acudir al amoníaco es una solución casi definitiva. Colocar agua en un balde hasta la mitad e incorporar un poco de amoniaco. Una vez aplicado con un cepillo, el sarro comenzará a desprenderse. Conviene ventilar bien el baño por los gases que emite el amoníaco.
- Piedra pómez: este método se hace calentando la piedra pómez en agua caliente y se frota la zona afectada. Su alto poder abrasivo no dejará rastros de sarro.