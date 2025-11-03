Cómo limpiar las líneas amarillas de sarro que se acumulan en el inodoro del baño y quedan horribles

La acumulación de sedimentos que trae el agua corriente, sumada a una mala limpieza cotidiana del inodoro (gérmenes), hace que este artefacto más que usado del baño no tenga la apariencia que merece. Todo lo contrario.

Es por eso que es una buena idea conocer qué métodos implementar para limpiar las líneas amarillas que se forman en el interior del inodoro y que quedan espantosas.