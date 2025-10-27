¿Cómo puedo limpiar los ladrillos de juguete de los niños?: con un truco casero

Limpiar no solo implica desinfectar los pisos, lavar la ropa y colocar un perfume para combatir el olor. Existen muchos objetos cotidianos que nunca limpiamos y que probablemente están llenos de mugre. Los juguetes de los niños son uno de esos elementos.
Con un truco casero muy sencillo puedes limpiar y desinfectar en profundidad los ladrillos de juguete de los más pequeños. Un truco casero es una técnica o herramienta de limpieza que, por lo general, lleva pocos ingredientes, se realiza en poco tiempo y no implica un gasto de dinero muy grande.
Este truco casero para juguetes de plástico es sumamente importante. Los famosos legos o ladrillos, juntan en los orificios y comisuras mucha mugre no visible y polvo. Esto ocurre por el juego constante, el contacto con el piso y un mal almacenamiento.
No limpiar los ladrillos de plástico, puede ser un problema para la salud de los más pequeños. Los juguetes se arrastran por todas partes y son un imán para los gérmenes, que los niños en el juego diario pueden llevar a su boca u ojos.
Los juguetes son un foco de infecciones importante, según lo explica un estudio de la Universidad de Arizona, este tipo de elementos puede juntar más bacterias que un asiento de inodoro.
Con un truco casero: te explico cómo limpiar los ladrillos de plástico
Antes de realizar este truco casero, es importante mencionar cómo no hay que limpiar los ladrillos. Evita el lavavajillas, el agua muy caliente, la luz solar directa y los productos químicos abrasivos como el cloro o la lavandina.
Ahora sí, para comenzar con este truco casero, vas a necesitar algunos ingredientes naturales que seguro tienes en casa. Puedes usar vinagre, agua oxigenada, jabón neutro o agua tibia. Varias opciones para varios trucos.
- Para limpiar los juguetes con vinagre, coloca en un atomizador agua y vinagre blanco. Rocía los juguetes y deja que el vinagre se seque.
- Para limpiar los ladrillos con agua oxigenada puedes realizar el mismo procedimiento del vinagre. Ten en cuenta que el agua oxigenada es más potente que el vinagre, no la uses en juguetes con pintura o dibujos.
- Finalmente, para limpiar los ladrillos de juguete con jabón puedes realizar un truco casero muy sencillo. Prepara una mezcla de agua tibia y jabón y refriega los juguetes con un cepillo pequeño para llegar a los rincones más difíciles.
¿Cómo puedo limpiar los juguetes más delicados?
Para limpiar los juguetes de tela, madera o electrónicos, lo ideal es buscar un truco casero acorde para cada uno. Los peluches especifican en la etiqueta si se deben lavar a mano o en lavarropas.
Los juguetes de madera no se llevan muy bien con el agua. Por eso lo mejor es limpiar estos elementos con un paño apenas húmedo o con bicarbonato de sodio.