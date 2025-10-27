¿Cómo puedo limpiar los ladrillos de juguete de los niños?: con un truco casero

No limpiar los ladrillos de plástico, puede ser un problema para la salud de los más pequeños. Los juguetes se arrastran por todas partes y son un imán para los gérmenes, que los niños en el juego diario pueden llevar a su boca u ojos.

Los juguetes son un foco de infecciones importante, según lo explica un estudio de la Universidad de Arizona, este tipo de elementos puede juntar más bacterias que un asiento de inodoro.

Con un truco casero: te explico cómo limpiar los ladrillos de plástico

Antes de realizar este truco casero, es importante mencionar cómo no hay que limpiar los ladrillos. Evita el lavavajillas, el agua muy caliente, la luz solar directa y los productos químicos abrasivos como el cloro o la lavandina.

Ahora sí, para comenzar con este truco casero, vas a necesitar algunos ingredientes naturales que seguro tienes en casa. Puedes usar vinagre, agua oxigenada, jabón neutro o agua tibia. Varias opciones para varios trucos.

jueguetes Utiliza cepillos, trapos e hisopos para llegar a cada rincón del juguete.

Para limpiar los juguetes con vinagre, coloca en un atomizador agua y vinagre blanco. Rocía los juguetes y deja que el vinagre se seque.

los con vinagre, coloca en un atomizador agua y vinagre blanco. Rocía los y deja que el vinagre se seque. Para limpiar los ladrillos con agua oxigenada puedes realizar el mismo procedimiento del vinagre. Ten en cuenta que el agua oxigenada es más potente que el vinagre, no la uses en juguetes con pintura o dibujos.

los ladrillos con agua oxigenada puedes realizar el mismo procedimiento del vinagre. Ten en cuenta que el agua oxigenada es más potente que el vinagre, no la uses en con pintura o dibujos. Finalmente, para limpiar los ladrillos de juguete con jabón puedes realizar un truco casero muy sencillo. Prepara una mezcla de agua tibia y jabón y refriega los juguetes con un cepillo pequeño para llegar a los rincones más difíciles.

¿Cómo puedo limpiar los juguetes más delicados?

peluche sucio Lava los peluches con un programa suave de lavado o a mano con un detergente suave.

Para limpiar los juguetes de tela, madera o electrónicos, lo ideal es buscar un truco casero acorde para cada uno. Los peluches especifican en la etiqueta si se deben lavar a mano o en lavarropas.

Los juguetes de madera no se llevan muy bien con el agua. Por eso lo mejor es limpiar estos elementos con un paño apenas húmedo o con bicarbonato de sodio.