Alfredo Berti: de la errónea decisión con Argentinos Juniors al partido que vale una estatua

Sensaciones encontradas para Alfredo Berti, al menos por lo que indica su pasado. El entrenador de Independiente Rivadavia jugará la gran final de la Copa Argentina ante un ex como Argentinos Juniors, en un duelo que vale una estrella y la gloria eterna. Antes, claro, hubo un pasado que lo cruzó de vereda, una experiencia que no todos recuerdan.
El primer ciclo de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia fue allá por 2017. El Loco agarró el equipo al borde del descenso y metió un meteórico torneo para meterse en la pelea y enterrar los fantasmas de la pérdida de categoría. Pudo quedarse en una Lepra que empezaba a adorarlo pero decidió cambiar. Y cambió.
Argentinos Juniors llamó a su puerta, salto de categoría mediante. Las luces de la elite y el cambio de división para volver a Primera terminaron inclinando la balanza. En Mendoza le dieron las gracias, apretón de manos mediante, y la puerta abierta de par en par para un futuro retorno.
Su estadía en La Paternal duro poquito más que un torneo. Debutó con el pie izquierdo con derrotas contra Patronato y Belgrano, empató con River Plate y despegó con cuatro triunfos en fila. La irregularidad fue la palabra que mejor le cae a ese ciclo con el Bicho: 15 victorias, 13 derrotas y 7 empates.
Llegó a octavos de final de Copa Argentina pero el cachetazo de la caía ante un rival de categoría menor como Temperley y un arranque de torneo con una sola victoria en las primeras cincos fechas de su segunda Superliga bajaron la guillotina. Al duelo con el Gasolero le siguió otra derrota, esta vez con Boca Juniors, y fin de ciclo.
Con el diario del lunes, ese cambio le interrumpió un presente en la Lepra que pudo tener continuidad, algo que recién estableció en la tercera vuelta al club. Es más, post Bicho apenas dirigió 25 encuentros entre el Ferroviario, el Pirata y su experiencia internacional en Paraguay.
El Bicho no será el mejor de los recuerdos para Alfredo Berti, que esta noche y ante ese equipo, tendrá la oportunidad de cerrar un ciclo sumamente exitoso en Independiente Rivadavia. Una estrella que vale una estatua para inmortalizar para siempre a un técnico con arraigo azul.
El camino de Alfredo Berti post Argentinos
Tras ese paso por La Paternal, Alfredo Berti dirigió en Central Córdoba, Belgrano de Córdoba, Luqueño de Paraguay y Barracas Central. Volvió a Independiente Rivadavia en 2022/23 y metió otro campañón que valió el ascenso pero dio el portazo para marcharse aunque por poco tiempo: 9 meses después retornó con su tercer ciclo en la Lepra, ahora, al parecer, a largo plazo.