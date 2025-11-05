Alfredo Berti: de la errónea decisión con Argentinos Juniors al partido que vale una estatua

berti

Su estadía en La Paternal duro poquito más que un torneo. Debutó con el pie izquierdo con derrotas contra Patronato y Belgrano, empató con River Plate y despegó con cuatro triunfos en fila. La irregularidad fue la palabra que mejor le cae a ese ciclo con el Bicho: 15 victorias, 13 derrotas y 7 empates.

Llegó a octavos de final de Copa Argentina pero el cachetazo de la caía ante un rival de categoría menor como Temperley y un arranque de torneo con una sola victoria en las primeras cincos fechas de su segunda Superliga bajaron la guillotina. Al duelo con el Gasolero le siguió otra derrota, esta vez con Boca Juniors, y fin de ciclo.

Con el diario del lunes, ese cambio le interrumpió un presente en la Lepra que pudo tener continuidad, algo que recién estableció en la tercera vuelta al club. Es más, post Bicho apenas dirigió 25 encuentros entre el Ferroviario, el Pirata y su experiencia internacional en Paraguay.

El Bicho no será el mejor de los recuerdos para Alfredo Berti, que esta noche y ante ese equipo, tendrá la oportunidad de cerrar un ciclo sumamente exitoso en Independiente Rivadavia. Una estrella que vale una estatua para inmortalizar para siempre a un técnico con arraigo azul.

El camino de Alfredo Berti post Argentinos

Tras ese paso por La Paternal, Alfredo Berti dirigió en Central Córdoba, Belgrano de Córdoba, Luqueño de Paraguay y Barracas Central. Volvió a Independiente Rivadavia en 2022/23 y metió otro campañón que valió el ascenso pero dio el portazo para marcharse aunque por poco tiempo: 9 meses después retornó con su tercer ciclo en la Lepra, ahora, al parecer, a largo plazo.