Capital multó a motociclistas de la caravana stunt por infracciones viales en la Arístides

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Mendoza multó a 32 motociclistas por cometer infracciones viales durante la multitudinaria caravana stunt que el viernes a la noche hizo de las suyas en calles de la Quinta Sección, el Parque San Martín e inmediaciones de la Nave Cultural.
Qué hizo Tránsito de Capital con la caravana de motociclistas stunt que hicieron de las suyas, separados en 3 grupos, el viernes por la noche, en calles, veredas y el Parque San Martín
Así lo informaron desde el área Comunicación Institucional de la comuna de Capital en respuesta a los informes periodísticos de Diario UNO y Radio Nihuil, que dieron cuenta de motociclistas stunt que el viernes a la noche, pasadas las 22.30, circularon como si nada trasponiendo los límites de velocidad, a pesar de semáforos en rojo y/o por las veredas de la Arístides Villanueva, a esa hora copada por habitués de la movida nocturna.
De acuerdo al informe oficial, la multitudinaria caravana de motociclistas stunt se desplazó fragmentada en 3 grupos por el Parque San Martín, la Nave Cultural y en dirección al oeste por las calles José Vicente Zapata-Colón-Arístides Villanueva.
Esta última tanda de motociclistas ingresó a la Capital "de manera sorpresiva" -dijeron oficialmente- por el nudo vial, desde Guaymallén.
A los que circulaban por la zona de la Nave Cultural "se los disuadió y regresaron al departamento Las Heras en tandas de 2 motos cada 5 minutos".
A los que iban por el Parque General San Martín se los condujo, informó la comuna de Capital, "para que salieran por Boulogne Sur Mer hacia el departamento Godoy Cruz".
Motociclistas stunt, la movida que no se detiene
No es la primera vez que una caravana de motociclistas stunt se adueña de calles y rutas de Mendoza y viola disposiciones de Tránsito y pone en riesgo la integridad de conductores y peatones.
Ya pasó en la ruta entre Cacheuta y el Gran Mendoza.
También en calles de Guaymallén, desde donde los motociclistas emergen y se multiplican de modo vertiginoso e inician sus recorridos nocturnos.