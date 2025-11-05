Capital multó a motociclistas de la caravana stunt por infracciones viales en la Arístides

Esta última tanda de motociclistas ingresó a la Capital "de manera sorpresiva" -dijeron oficialmente- por el nudo vial, desde Guaymallén.

A los que circulaban por la zona de la Nave Cultural "se los disuadió y regresaron al departamento Las Heras en tandas de 2 motos cada 5 minutos".

A los que iban por el Parque General San Martín se los condujo, informó la comuna de Capital, "para que salieran por Boulogne Sur Mer hacia el departamento Godoy Cruz".

Motociclistas stunt, la movida que no se detiene

No es la primera vez que una caravana de motociclistas stunt se adueña de calles y rutas de Mendoza y viola disposiciones de Tránsito y pone en riesgo la integridad de conductores y peatones.

Ya pasó en la ruta entre Cacheuta y el Gran Mendoza.

También en calles de Guaymallén, desde donde los motociclistas emergen y se multiplican de modo vertiginoso e inician sus recorridos nocturnos.