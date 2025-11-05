Ex figura del Boca multicampeón habló del mal presente de Miguel Borja en River y lo aconsejó sobre su futuro

Embed EMOCIONA JODER, SE ME CAEN LAS LAGRIMAS



Insfrán le atajó el penal a Borja y Gimnasia le ganó a River 1 a 0. Queda cerca de la permanencia el Lobo. pic.twitter.com/tQ5hHfwaXc — Termo de Palermo (@palertermo) November 3, 2025

Aunque el delantero realizó un descargo en sus redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo, su estadía en River parece estar llegando a su fin teniendo en cuenta que en un mes finaliza su contrato y, por el momento, no hay novedades de renovación.

Fue Óscar Córdoba, ex arquero de Boca donde salió multicampeón, quien salió a defender a su compatriota y sentenció: "Su ciclo está cumplido". Y para explicar su punto, continuó: "Cuando un jugador deja de sentirse arropado, se hace insostenible su continuidad".

Óscar Córdoba Óscar Córdoba levantó la Copa Libertadores en dos oportunidades con Boca.

Como se vence su contrato tiene la posibilidad de sumarse a su próximo equipo sin la necesidad de que paguen por sus servicios (más allá de su contrato, claro está), y el referente Xeneize pone a dos equipos sobre los demás: Junior y Atlético Nacional.

Sobre el primero de ellos mencionó que en Barranquilla Borja podría volver a sonreír: "Es una plaza donde lo conocen, donde podría reencontrarse con su mejor versión". Y agregó: "Si quiere volver a sentirse protagonista, ese podría ser su camino".

En cuanto a Atlético de Cali se mostró contrariado, ya que se trata de un equipo con menos sustentabilidad económica: "Borja es más accesible que Quintero, pero sigue siendo una inversión importante".

Oscar Cordoba - Raúl El colombiano ganó la Copa Intercontinental 2000 con Boca frente al Real Madrid.

Los títulos de Óscar Córdoba en Boca

El ex arquero colombiano jugó en Boca entre 1991 y 2001 y se convirtió en una de las figuras claves del equipo dirigido por Carlos Bianchi; en total ganó seis títulos oficiales:

Torneos locales

Apertura 1998.

Clausura 1999.

Apertura 2000.

Copas internacionales