Miguel Borja no está pasando su mejor momento en un River Plate en crisis y, para colmo, el último fin de semana perdió un penal contra Gimnasia y Esgrima que significaba el empate en un Monumental con los hinchas encendidos; en la previa del Superclásico habló un referente histórico de Boca Juniors quien le dedicó sentidas palabras.
Lejos de ponerle picante a la previa del trascendental encuentro a disputarse en La Bombonera, el multicampeón Xeneize analizó el presente y futuro de su compatriota que está siendo duramente criticado por los fanáticos del Millonario.
Ex figura del Boca multicampeón habló del mal presente de Miguel Borja en River y lo aconsejó sobre su futuro
Cuando todo indicaba que Miguel Borja iba a poder celebrar desde los 12 pasos en el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional e iba a conseguir, al menos, rescatar un empate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata su mundo se cayó abajo ya que Nelson Insfrán pudo contener el penal.
Aunque el delantero realizó un descargo en sus redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo, su estadía en River parece estar llegando a su fin teniendo en cuenta que en un mes finaliza su contrato y, por el momento, no hay novedades de renovación.
Fue Óscar Córdoba, ex arquero de Boca donde salió multicampeón, quien salió a defender a su compatriota y sentenció: "Su ciclo está cumplido". Y para explicar su punto, continuó: "Cuando un jugador deja de sentirse arropado, se hace insostenible su continuidad".
Como se vence su contrato tiene la posibilidad de sumarse a su próximo equipo sin la necesidad de que paguen por sus servicios (más allá de su contrato, claro está), y el referente Xeneize pone a dos equipos sobre los demás: Junior y Atlético Nacional.
Sobre el primero de ellos mencionó que en Barranquilla Borja podría volver a sonreír: "Es una plaza donde lo conocen, donde podría reencontrarse con su mejor versión". Y agregó: "Si quiere volver a sentirse protagonista, ese podría ser su camino".
En cuanto a Atlético de Cali se mostró contrariado, ya que se trata de un equipo con menos sustentabilidad económica: "Borja es más accesible que Quintero, pero sigue siendo una inversión importante".
Los títulos de Óscar Córdoba en Boca
El ex arquero colombiano jugó en Boca entre 1991 y 2001 y se convirtió en una de las figuras claves del equipo dirigido por Carlos Bianchi; en total ganó seis títulos oficiales: