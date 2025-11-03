Qué dijo Miguel Borja después de perder el penal contra Gimnasia

Aunque la semana pasada el delantero informó que tiene la nacionalidad argentina y, por lo tanto, libera un cupo de extranjeros en la nómina de River nada está confirmado y el número nueve podría continuar su carrera en otros equipos del país; aunque, por el momento, no hay novedades al respecto.

Insfrán le atajó el penal a Borja y Gimnasia le ganó a River 1 a 0. Queda cerca de la permanencia el Lobo. pic.twitter.com/tQ5hHfwaXc — Fino Yossen amordazado en las vías de un tren (@palertermo) November 3, 2025

Luego de perder la oportunidad de empatar el encuentro Borja se expresó en las redes sociales donde publicó un sentido mensaje haciendo referencia, además, a la religión: "Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe".

"No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso", continúo el mensaje.

Posteo de Borja El posteo de Miguel Borja en sus redes sociales.

"Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo", escribió.