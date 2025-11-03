Inicio Ovación Fútbol Miguel Borja
El descargo del 9

Qué dijo Miguel Borja después de perder el penal contra Gimnasia

Miguel Borja perdió un penal cuando el tiempo ya estaba cumplido y el equipo de Gallardo se quedó sin sumar

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Miguel Borja perdió la oportunidad de dejar un punto en casa.

River Plate vivió una noche para el olvido en el Estadio Monumental ya que tuvo la oportunidad de empatarle a Gimnasia y Esgrima La Plata cuando en el minuto 55 el árbitro Nazareno Arasa sancionó un polémico penal, pero el el tiro de Miguel Borja fue contenido por Nelson Insfrán, quien se convirtió en héroe.

El Millonario no encuentra rumbo en un año para el olvido donde, hasta el momento, perdió todo lo que jugó: Torneo Apertura, Mundial de Clubes, Copa Libertadores y Copa Argentina. Además, peligra su participación en el próximo certamen internacional.

Qué dijo Miguel Borja después de perder el penal contra Gimnasia

El contrato de Miguel Borja está pronto a vencerse ya que finaliza a fin de año, pero una mala seguidilla en su rendimiento y su falta de gol podrían ser letales en miras a una posible renovación.

Aunque la semana pasada el delantero informó que tiene la nacionalidad argentina y, por lo tanto, libera un cupo de extranjeros en la nómina de River nada está confirmado y el número nueve podría continuar su carrera en otros equipos del país; aunque, por el momento, no hay novedades al respecto.

Luego de perder la oportunidad de empatar el encuentro Borja se expresó en las redes sociales donde publicó un sentido mensaje haciendo referencia, además, a la religión: "Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe".

"No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso", continúo el mensaje.

El posteo de Miguel Borja en sus redes sociales.

"Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo", escribió.

