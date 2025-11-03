El Millonario no encuentra rumbo en un año para el olvido donde, hasta el momento, perdió todo lo que jugó: Torneo Apertura, Mundial de Clubes, Copa Libertadores y Copa Argentina. Además, peligra su participación en el próximo certamen internacional.
Embed
Sí.
Llegó navidad antes de tiempo y hubo penal de regalo para River en la última jugada. Martinez Quarta se tira alevosamente y árbitro compra. Pero sus hinchas tienen cara de criticar penales ajenos. Nada nuevo.pic.twitter.com/Fao1m3ZOsr
Qué dijo Miguel Borja después de perder el penal contra Gimnasia
El contrato de Miguel Borja está pronto a vencerse ya que finaliza a fin de año, pero una mala seguidilla en su rendimiento y su falta de gol podrían ser letales en miras a una posible renovación.
Aunque la semana pasada el delantero informó que tiene la nacionalidad argentina y, por lo tanto, libera un cupo de extranjeros en la nómina de River nada está confirmado y el número nueve podría continuar su carrera en otros equipos del país; aunque, por el momento, no hay novedades al respecto.
Embed
EMOCIONA JODER, SE ME CAEN LAS LAGRIMAS
Insfrán le atajó el penal a Borja y Gimnasia le ganó a River 1 a 0. Queda cerca de la permanencia el Lobo. pic.twitter.com/tQ5hHfwaXc
Luego de perder la oportunidad de empatar el encuentro Borja se expresó en las redes sociales donde publicó un sentido mensaje haciendo referencia, además, a la religión: "Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe".
"No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso", continúo el mensaje.
"Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo", escribió.