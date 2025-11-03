Atento, Colapinto: el verdadero motivo por el que asesor principal de Alpine estuvo en Argentina

Para ello el italiano mantuvo una serie de reuniones con las empresas que apoyan económicamente al piloto argentino, siendo una de ellas Mercado Libre ya que ocupa una parte del diseño del auto que la hace muy vistosa y se trata de uno de los grandes socios del piloto argentino.

Según reveló el medio francés L'Auto-Journal, el objetivo es cerrar ciertos acuerdos con las empresas y dar conocimiento sobre cómo sería el arreglo de Alpine con Colapinto en miras al 2026.

El medio especializado detalló: "Briatore zarpó hacia Sudamérica la noche de la carrera de Austin, primero a Buenos Aires, donde se reunió con los principales partidarios de Colapinto para ultimar los detalles de su nuevo contrato, y luego a Brasil, para encontrarse con su viejo amigo Bernie Ecclestone en la finca que posee con su esposa Fabiana al norte de Sao Paulo".

En contrapartida, el informe explica que desde la escudería francesa no quieren contar con los servicios del italiano en 2026: "Se dice que la nueva dirección de Renault quiere prescindir del polémico director técnico, intentando dejar atrás el pasado problemático del equipo de F1".

Dónde ver a Franco Colapinto en Brasil

El GP de Brasil será transmitido por Fox Sports y también puede verse con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Circuito del GP de Brasil Franco Colapinto tendrá que correr el Sprint y el GP de Brasil en Interlagos.

El Sprint que correrá Franco Colapinto en el GP de Brasil

La temporada 2025 de la Fórmula 1 cuenta con 24 Grandes Premios, aunque el formato Sprint no se aplica en todos los circuitos. En total, son seis las fechas que incluyen esta modalidad, que se disputa los sábados, un día antes de la carrera principal.

Las competencias seleccionadas son:

Gran Premio de China: 21 - 23 de marzo.

Gran Premio de Miami: 2 - 4 de mayo.

Gran Premio de Bélgica: 25 - 27 de julio.

Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 - 19 de octubre.

Gran Premio de Brasil (São Paulo): 7 - 9 de noviembre.

Gran Premio de Qatar: 28 - 30 de noviembre.

De esta manera el formato tradicional mutó logrando que los fanáticos y equipos puedan recibir una dosis extra de emoción. Pero no todo es diversión ya que tienen la posibilidad de sumar puntos que le servirán para ocupar una mejor posición en el campeonato.