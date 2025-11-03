Franco Colapinto GP de Brasil Franco Colapinto causó furor en el GP de Brasil.

Los hinchas argentinos llenaron Interlagos para apoyar a Colapinto

El GP de Brasil 2024 fue la sexta presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Antes, el piloto argentino había competido en Monza, Bakú, Singapur, Austin y en la carrera disputada en la Ciudad de México.

En Interlagos se hicieron presente entre 15 mil y 20 mil argentinos que viajaron para apoyar a Colapinto. Una de las imágenes virales fue cuando una periodista oficial de la Fórmula 1 le consultó a Lando Norris sobre el apoyo recibido, pero el piloto británico manifestó: "No es por mí, es por Franco".

Embed VIDEO EPICO SEÑORES! ES FOR "FRANCO" COLAPINTO: PERIODISTA DE F1 LE PREGUNTA A LANDO NORRIS POR LA GENTE Y EL TIPAZO LE DICE NO ES POR MI ES POR FRANCO, NO NO ES POR MI ES POR FRANCO!! pic.twitter.com/iY5HBMSrvb — INDIGNADO (@indignadoxd) November 3, 2024

En diálogo con La Nación el periodista especializado en automovilismo Santiago Di Parlo explicó el furor vivido por el argentino en Brasil: "Me llamó la atención la cantidad de argentinos en las tribunas, que eran muchos más que los brasileros. Lo que se escuchaba todo el tiempo era ole, ole, ole, Francoooo, Francooo y solo algunas veces Senna, pero la mayor parte del aliento del fin de semana fue para Colapinto".

Franco Colapinto GP de Brasil Franco Colapinto recibió a los hinchas argentinos.

Además de referirse al fanatismo por el piloto de 22 años, también hizo referencia a los conflictos registrados a la hora de ingresar al autódromo: "Interlagos es un circuito que cuenta solo con dos ingresos, y durante los tres días se formaron colas enormes que retrasaron mucho la entrada. Conozco el caso de personas que tardaron más de cuatro horas para ingresar, encima bajo la lluvia".

La F1 promocionó el GP de Brasil con Franco Colapinto como protagonista

Interlagos recibirá a la F1 a partir del viernes 7 de noviembre y contará con el Sprint del GP de Brasil que se realizará el sábado. Además, el domingo a partir de las 14 se realizará la carrera.

Es así que en la previa la Fórmula 1 decidió promocionarla recurriendo a una fotografía que tiene a Franco Colapinto entre los elegidos. Es así que se puede ver al argentino junto a Gabriel Bortoleto y a Lewis Hamilton.

GP de Brasil Franco Colapinto fue elegido para promocionar la carrera.

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.

Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

Sprint del GP de Brasil : Desde las 11 hasta las 12.

: Desde las 11 hasta las 12. Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre