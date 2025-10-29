El triste recuerdo de Franco Colapinto en el GP de Brasil que busca dejar atrás

El viernes 1 de noviembre de 2024 Franco se preparaba para comenzar con las pruebas clasificatorias cuando le comunicaron que su abuelo Leónidas falleció a los 89 años. Los medios de comunicación intentaron captar la imagen del piloto que, en ese entonces, tenía 21 años y lograron verlo escondido detrás de una gorra color crema. En ese momento prefirió no hablar sobre el tema, hasta que el lunes que le siguió a la competencia declaró: "Me puse re mal".

"Fue el día antes de clasificar, me levanté a las 7 de la mañana y vi los mensajes de mis amigos y me puse re mal porque no sabía quién era, me daba cuenta de que se había muerto alguien, pero no sabía quién, y después me enteré por las redes que era mi abuelo", fueron los detalles que brindó el argentino.

Leónidas Colapinto Leónidas, abuelo de Franco Colapinto, falleció en la previa del GP de Brasil.

Y concluyó: "Fue duro, obvio, pero al final somos deportistas y es lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión y en cualquier situación posible. Obviamente que fue un fin de semana muy difícil para mí".

Leónidas era ex piloto de speedway, un abogado destacado de la ciudad de Bahía Blanca y escribió varias obras, entre las que se destacan: La doncella en la hoguera (2016), La leyenda Bíblica. Mitos, Plagios y Mentiras (2009), Iniquidades de la adopción (2005), La hija incestuada: ¿seducida o simuladora? (2001) y Adopción, del mito religioso al silencio de la ley (1998).

Franco Colapinto y un GP de Brasil para el olvido

Para colmo, más allá de la tristeza que tuvo por el fallecimiento de su abuelo, la parte deportiva no fue ajena a su sentir. En el GP de Brasil comenzó a "tener dificultades" en Williams, como él mismo señaló luego de haber tenido desempeños auspiciosos en Bakú y Austin.

El viernes 1 de noviembre participó en la clasificación Sprint donde quedó 14 luego de conocer la trágica noticia familiar. El sábado la situación mejoró levemente y en la carrera Sprint llegó en la posición 12, ganando dos posiciones y quedando a cuatro de los puestos de puntajes.

Ese mismo sábado se realizó la clasificación del GP de Brasil donde la lluvia se hizo presente y provocó que varios pilotos se accidentaran. Franco Colapinto no quedó ajeno a la situación y finalizó en el puesto 18 después de chocar contra las protecciones.

Franco Colapinto - GP de Brasil 2024

Ya con un panorama gris, el domingo no mejoró. En la vuelta 32 perdió el control del monoplaza de Williams y terminó chocando contra los muros del circuito sudamericano.