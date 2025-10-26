Las competencias seleccionadas son:
- Gran Premio de China: 21 - 23 de marzo.
- Gran Premio de Miami: 2 - 4 de mayo.
- Gran Premio de Bélgica: 25 - 27 de julio.
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 - 19 de octubre.
- Gran Premio de Brasil (São Paulo): 7 - 9 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar: 28 - 30 de noviembre.
De esta manera el formato tradicional mutó logrando que los fanáticos y equipos puedan recibir una dosis extra de emoción. Pero no todo es diversión ya que tienen la posibilidad de sumar puntos que le servirán para ocupar una mejor posición en el campeonato.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Los horarios del evento ya fueron confirmados y se disputará nuevamente por la tarde, de modo que los fanáticos europeos puedan seguir la transmisión en un horario conveniente.
Luego quedarán tan solo tres citas más en la Fórmula 1: Las Vegas, Qatar (que cuenta con un Sprint) y Abu Dhabi.
Circuito del GP de Brasil
Franco Colapinto participará en el GP de Brasil.
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.
- Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.
Sábado 8 de noviembre
- Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.
- Clasificación: Desde las 15 a las 16.
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: A partir de las 14.
Los horarios de las próximas competencias de Colapinto
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.