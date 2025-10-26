Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr en el Gran Premio de Brasil, donde en 2024 tuvo que abandonar después de un duro accidente

Emanuel Trilla Donoso
El próximo desafío de Franco Colapinto es en el GP de Brasil.

El GP de México de la F1 quedó atrás y tuvo como protagonista a Franco Colapinto quien finalizó en la posición 16. El calendario indica que el argentino ahora deberá viajar a São Pablo para ser parte del GP de Brasil y nuevamente correrá durante la tarde.

Mientras que espera que Alpine finalmente confirme su participación como piloto titular en el 2026, el nacido en Pilar comenzará a prepararse para disputar un nuevo desafío en la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, y donde en 2024 - con el monoplaza de Williams - no logró completar el circuito y tuvo que abandonar a pesar de haber logrado estar en el puesto 12 luego de protagonizar un duro accidente.

Franco Colapinto - GP de Brasil 2024
Franco Colapinto no logró finalizar el circuito del GP de Brasil en 2024.

El Sprint que correrá Franco Colapinto en el GP de Brasil

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está compuesta por 24 carreras y el Sprint es una modalidad que no se lleva adelante en todos los circuitos. En concreto, solo se disputan seis competencias de este tipo y se realizan un día antes del Gran Premio, es decir, los sábados.

Las competencias seleccionadas son:

  • Gran Premio de China: 21 - 23 de marzo.
  • Gran Premio de Miami: 2 - 4 de mayo.
  • Gran Premio de Bélgica: 25 - 27 de julio.
  • Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 - 19 de octubre.
  • Gran Premio de Brasil (São Paulo): 7 - 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar: 28 - 30 de noviembre.

De esta manera el formato tradicional mutó logrando que los fanáticos y equipos puedan recibir una dosis extra de emoción. Pero no todo es diversión ya que tienen la posibilidad de sumar puntos que le servirán para ocupar una mejor posición en el campeonato.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los horarios del evento ya fueron confirmados y se disputará nuevamente por la tarde, de modo que los fanáticos europeos puedan seguir la transmisión en un horario conveniente.

Luego quedarán tan solo tres citas más en la Fórmula 1: Las Vegas, Qatar (que cuenta con un Sprint) y Abu Dhabi.

Circuito del GP de Brasil
Franco Colapinto participará en el GP de Brasil.

Viernes 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.
  • Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.
  • Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: A partir de las 14.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

