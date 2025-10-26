Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Mientras que espera que Alpine finalmente confirme su participación como piloto titular en el 2026, el nacido en Pilar comenzará a prepararse para disputar un nuevo desafío en la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, y donde en 2024 - con el monoplaza de Williams - no logró completar el circuito y tuvo que abandonar a pesar de haber logrado estar en el puesto 12 luego de protagonizar un duro accidente.

Franco Colapinto - GP de Brasil 2024 Franco Colapinto no logró finalizar el circuito del GP de Brasil en 2024.

El Sprint que correrá Franco Colapinto en el GP de Brasil

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está compuesta por 24 carreras y el Sprint es una modalidad que no se lleva adelante en todos los circuitos. En concreto, solo se disputan seis competencias de este tipo y se realizan un día antes del Gran Premio, es decir, los sábados.