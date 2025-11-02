Inicio Ovación Fútbol River Plate
El exjugador de Boca que amargó a River y profundizó su crisis en la previa del Superclásico

River cayó ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en la previa del clásico ante Boca, y el tanto del partido fue convertido por un exdelantero del Xeneize

Un exdelantero de Boca fue quien le dio la victoria a Gimnasia La Plata frente a River.

River cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en un Monumental caliente por los cantos de sus hinchas, y así complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El mal momento del Millonario se da nada menos que en la previa del Superclásico, a disputarse el próximo domingo en La Bombonera.

El gol del Lobo platense fue de un delantero surgido en Boca, Marcelo "El Chelo" Torres. Como no puede ser de otra manera, su tanto despertó reacciones de los de la vereda de enfrente.

marcelo torres, boca
Marcelo Torres, el delantero que convirtió para Gimnasia en El Monumental.

Marcelo Torres, el ex Boca que amargó a River en El Monumental

Marcelo Torres surgió futbolísticamente de Boca y tuvo una gran actuación en Sudamericano Sub 20 de 2017, donde fue uno de los máximos goleadores del torneo, junto con Lautaro Martínez, con cinco tantos cada uno. Tras su buen torneo internacional, en el país jugó en Talleres y Banfield, para luego emigrar al exterior.

Tras no haber logrado asentarse en el fútbol argentino, recaló en un destino exótico: Chipre. En ese país hizo casi toda su carrera, tras breves pasos Letonia. En 2023 pasó al fútbol de Emiratos Árabes, donde estuvo antes de ser contactado por el Lobo. Más precisamente, Torres se desempeñaba en el United FC.

A lo largo de los últimos años, Boca subió a Primera a varios jugadores de la Reserva. Algunos pudieron hacerse un lugar en el plantel mayor, otros debieron pelearla en otros destinos, cedidos. Este último caso es el de Marcelo Torres.

River sintió un golpazo en su casa y ahora tiene la oportunidad de reivindicarse en el Superclásico ante Boca. Mientras tanto, en La Ribera inflan el pecho por el presente de su exfutbolista.

La mala noticia más allá del resultado

Dejando de lado el 1 a 0, River tiene que lamentar la lesión de uno de sus delanteros clave para el partido del fin de semana que viene en La Bombonera: Facundo Colidio.

Pasados los 15', Facundo Colidio sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo y tuvo que pedir el cambio. El delantero de River se hará estudios en las próximas horas para determinar el grado de su lesión.

