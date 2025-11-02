El exjugador de Boca que amargó a River y profundizó su crisis en la previa del Superclásico

Tras no haber logrado asentarse en el fútbol argentino, recaló en un destino exótico: Chipre. En ese país hizo casi toda su carrera, tras breves pasos Letonia. En 2023 pasó al fútbol de Emiratos Árabes, donde estuvo antes de ser contactado por el Lobo. Más precisamente, Torres se desempeñaba en el United FC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1985148586036744607&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Gimnasia! Marcelo Torres ejecutó el penal con categoría para el 1 a 0. pic.twitter.com/Nt8zTksaSw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 3, 2025

A lo largo de los últimos años, Boca subió a Primera a varios jugadores de la Reserva. Algunos pudieron hacerse un lugar en el plantel mayor, otros debieron pelearla en otros destinos, cedidos. Este último caso es el de Marcelo Torres.

River sintió un golpazo en su casa y ahora tiene la oportunidad de reivindicarse en el Superclásico ante Boca. Mientras tanto, en La Ribera inflan el pecho por el presente de su exfutbolista.

La mala noticia más allá del resultado

Dejando de lado el 1 a 0, River tiene que lamentar la lesión de uno de sus delanteros clave para el partido del fin de semana que viene en La Bombonera: Facundo Colidio.

Pasados los 15', Facundo Colidio sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo y tuvo que pedir el cambio. El delantero de River se hará estudios en las próximas horas para determinar el grado de su lesión.