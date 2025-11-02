Entradas para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina: el comunicado de la Lepra

En medio de una enorme expectativa, la dirigencia de Independiente Rivadavia publicó un comunicado respecto de la venta de entradas para la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
La publicación detalló: "Ante los hechos de público conocimiento, el Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que se encuentra trabajando activamente para resolver la situación generada en torno a la venta de entradas para la Final de la Copa Argentina".
"Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios e hinchas. Agradecemos la comprensión y el compromiso de nuestra gente", agregó.
Debajo indicó las condiciones para acceder a la venta de entradas para la final que se jugará el miércoles en Córdoba.
Precios de las entradas
Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.