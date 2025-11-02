Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Entradas para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina: el comunicado de la Lepra

Independiente Rivadavia publicó un comunicado respecto de la venta de entradas para la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Por UNO
Los hinchas esperan ansiosos sus tickets.

Los hinchas esperan ansiosos sus tickets.

En medio de una enorme expectativa, la dirigencia de Independiente Rivadavia publicó un comunicado respecto de la venta de entradas para la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

La publicación detalló: "Ante los hechos de público conocimiento, el Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que se encuentra trabajando activamente para resolver la situación generada en torno a la venta de entradas para la Final de la Copa Argentina".

Hinchas Independiente Rivadavia (3)
Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan desde hace varias horas por su entrada.

Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan desde hace varias horas por su entrada.

"Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios e hinchas. Agradecemos la comprensión y el compromiso de nuestra gente", agregó.

Debajo indicó las condiciones para acceder a la venta de entradas para la final que se jugará el miércoles en Córdoba.

Precios de las entradas

  • Popular: $60.000
  • Platea: $90.000

Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.

Condiciones para acceder a la venta de entradas para la final de la Copa Argentina

  • Solo para socios/as con la cuota de octubre al día.
  • DNI físico de cada socio (sin fotos, ni fotocopias)
  • La venta será en la Boletería del Estadio Bautista Gargantini, en Avenida Las Tipas.
  • Los tickets se venderán el lunes 3 y el martes 4 de 10 a 17.
  • Los inscriptos en la lista este domingo tendrán una taquilla exclusiva.
entradas

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas