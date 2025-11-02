La locura de los hinchas de Independiente Rivadavia: 40 horas de fila para conseguir una entrada

Pasado el mediodía de este domingo la fila superaba ampliamente los 300 metros por calle Avenida Las Tipas. Y allí, donde se observaban, autos, motos, carpas, mesas y demás, los simpatizantes del Azul hablaron en exclusiva para los micrófonos de Ovación.

Qué dijeron los hinchas de Independiente Rivadavia

Uno de los que contó su experiencia fue Ricardo Reyes, quien tiene el segundo lugar en la final. Ricardito, como lo conocen en las tribunas del Bautista Gargantini, explicó qué lo llevó a acampar en las inmediaciones del club de sus amores.

"Es un momento inolvidable. Ayer a la hora del partido con Aldosivi no podíamos pensar en otra cosa que no sean las entradas. Tomamos la decisión y nos vinimos. Llegamos y eramos los segundos. Estamos con todas las expectativas", comenzó.

hinchas Independiente Rivadavia Ricardo fue el segundo en llegar al Bautista Gargantini.

"Fue algo improvisado. Con la noticia que dio el presidente sobre las pocas entradas que iban a dar le dije a mi familia que me venía a hacer fila. Había un conocido acá, que fue el primero. Pasamos la noche y se fue sumando gente que se fue enterando", sumó.

"Lo hemos soñado. Hace 40 años que perseguimos este sueño. Tres años atrás no nos imaginábamos que ibamos a estar en esta instancia. Haber viajado para ver una promoción por el descenso al Argentino B y ahora voy a viajar para poder bordar mi primera estrella".

Para finalizar, recordando a quien le inculcó su amor por Independiente Rivadavia, mostró un emotivo tatuaje: "Este me dio la mejor herencia. 100% leproso. Es mi abuelo". Acto seguido, reveló su tremendo homenaje a Hugo Cirilo Memoli, ídolo máximo de la institución: "Otro que debe estar contento, el Gringo. El máximo ídolo. Se lo recuerda en esta época. Él está acá con nostros. Es el hincha jugador y está acá con nostros".

Más de los hinchas de Independiente Rivadavia

Leonel Pákula, miembro del recordado Caravanazo Azul y exdirigente de Independiente Rivadavia es uno de los que se encuentra desde este sábado en las puertas del Bautista Gargantini: "Es una espera que se hace eterna. En Mendoza esto lo hace solo Independiente. Estamos acostumbrados a estas películas, ojalá sea con un final feliz como nos lo merecemos todos".

Sobre el histórico momento que atraviesa el club, contó: "Es el sueño que siempre tuvimos todos. Al equipo lo hemos visto en la B de la Liga Mendocina, canchas de Argentino A y casi por irnos al Argentino B. Uno se acuerda de todos esos momentos. Y ahora, si ganamos clasificamos a una Copa. No por acumulación de puntos, sino ganado una estrella para el club. La historia tenía guardado esto para Independiente. Ojalá se nos de porque lo mercemos más que nadie".

hinchas Independiente Rivadavia Leonel vive junto a sus amigos la previa de un partido con tinte histórico. Fabián Salamone / Diario UNO

"Yo siempre pensé que en algún momento se iba a dar. Independiente Rivadavia tien una historia muy rica, con dirigentes que hicieron muy grande a este club. Independiente fue el equipo que más jugó y el que más lejos llegó en los Viejos Nacionales, que eso era la Primera División", sumó Leonel.

En cuanto a otras hazañas del club, además de los títulos de Liga Mendocina (la Lepra es el club que más trofeos alzó en el plano local), resaltó: "Tampoco hay que olvidar que la Lepra hizo una gira por Centroamérica. Creo que junto a Boca son los dos clubes que hicieron esa gira. Eso te lo dice cualquier periodista que sabe de historia. Independiente es un grande que estuvo dormido y ahora se despertó. Yo sabía que tarde o temprano se iba a dar".

Para finalizar, sobre con quién compartirá en el estadio de Instituto el próximo miércoles, sentenció: "Voy a viajar con la familia, porque se disfruta de otra manera. Los amigos van a estar, pero la mayoría de los leprosos va a estar con la familia. Voy a ir con mi esposa, Belén, y mi hija que se llama Azul que me acompañan a todos lados".

Los hinchas de Independiente Rivadavia en el Gargantini

Hinchas Independiente Rivadavia (5) Los primeros en llegar al Bautista Gargantini durante la jornada del sábado. Fabián Salamone / Diario UNO

Hinchas Independiente Rivadavia (1) La venta de entradas comenzará el lunes a las 13. Fabián Salamone / Diario UNO

Hinchas Independiente Rivadavia (4) Los hinchas de Independiente Rivadavia acampan sobre Av. Las Tipas. Fabián Salamone / Diario UNO

Hinchas Independiente Rivadavia (3) Tras el partido con Aldosivi, los simpatizantes de la Lepra se presentaron en la Catedral. Fabián Salamone / Diario UNO