Cómo quedó Godoy Cruz en la lucha por la permanencia después del clásico con San Martín de San Juan

Godoy Cruz empató sin goles con San Martín de San Juan y a dos fechas del final de la fase regular del Torneo Clausura sigue sin poder asegurar la permanencia en Primera.

Foto: Axel Lloret/UNO

El Tomba conservó una mínima ventaja sobre su rival de este domingo en la tabla anual, ahora tiene 28 puntos y debajo, con 27, están los sanjuaninos y Aldosivi.

Godoy Cruz empató con San Martín de San Juan y ambos siguen comprometidos con el descenso.

Además, con un poco más de aire, Gimnasia La Plata tiene 29, Newell's, Sarmiento y Talleres suman 30 y Banfield y Atlético Tucumán acumulan 31 unidades.

Justamente Atlético Tucumán será el próximo rival de Godoy Cruz en un partido que ha sido programado para el domingo 9 a las 21.30, en el Jardín de la República.

Sin margen de error, el Expreso llega a estas dos últimas fechas ya que luego cerrará contra Riestra en el Gambarte mientras que sus rivales más directos deberán enfrentarse entre sí.

De todos modos, antes de ese duelo que puede ser decisivo, San Martín será local el sábado 8 ante Lanús y Aldosivi jugará el domingo 9 con Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Cómo se definen los descensos en la Liga Profesional

El último de la tabla de promedios y el último de la tabla anual perderán la categoría y faltando dos fechas Aldosivi y San Martín de San Juan serían los dos descendidos ya que comparten el puesto 30 en ambas tablas.

En los promedios sanjuaninos y marplatenses tienen 0.900 y Sarmiento está por ahora a salvo con 1,000, mientras que en la tabla anual aún alguno de los dos puede alcanzar al Tomba o a sus antecesores.

