Godoy Cruz, con un Gambarte a reventar y un gol anulado, empata con San Martín de San Juan en un partido clave por la permanencia

Godoy Cruz, con el debut del DT Omar Asad, juega con San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura.
El partido es televisado por TNT Sports y el Tomba necesita ganarle al Verdinegro para escapar del descenso.
Con un Feliciano Gambarte colmado, plagado de ilusiones por quedarse con el clásico cuyano, el partido comenzó con mucha enjundia y empuje por parte de ambas parcialidades.
A los 14 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz tuvo la primera ocasión de convertir con un taco cruzado de Agustín Auzmendi que se fue apenas desviado del arco de Matías Borgogno. La respuesta de San Martín de San Juan fue un cabezazo de Horacio Tijanovich que contuvo Franco Petroli.
Un córner le dio al Tomba otra chance marcar con un derechazo de Altamira que finalmente quedó en las manos de Borgogno a los 30 minutos de juego.
Tres minutos después, los corazones bodegueros se paralizaron con una atajada en la línea de Franco Petroli que contuvo el cabezazo letal de Tomás Lecanda.
Sin embargo, a los 40 minutos, Godoy Cruz marcó talel gol más gritad