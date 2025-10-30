Omar Asad en conferencia: su radiografía del equipo y la sed de revancha ante San Martín de San Juan

La palabra de Omar Asad a horas de la final que jugará Godoy Cruz

Para comenzar, el DT de Godoy Cruz manifestó: "Hemos trabajado mucho en varios aspectos fundamentales para este tipo de partidos. Primero, el ánimo, la concentración y estar fuertes mentalmente para esta clase de partidos. Después, en la parte táctica, hoy hicimos fútbol. Busqué una base y mañana podemos llegar a hacer otra variante más, previamente haber sacado conclusiones de lo que puedo llegar a vislumbrar para el once del domingo. Tengo tiempo como para confirmarlo, pero estoy conforme por cómo se brindaron todos".

A poco más de una semana de su llegada, Asad brindó una radiografía del plantel con el que se encontró: "Lo que encontré fue un equipo que quiere salir de esta situación, mucha predisposición y estamos muy contentos con la demostración de actitud de los muchachos. Los trabajos fueron con una flecha hacia arriba siempre, en el día a día mejoramos notablemente".

En cuanto a los dichos de Alfredo Cornejo, el Turco dio su punto de vista: "Nos enteramos de esas declaraciones, pero con la mano al corazón, no nos afectó para nada. Nos dedicamos a entrenar y no le dimos la importancia. Siempre jugamos con mucha honestidad y con nuestras propias armas, pero jamás pensamos en que pudiera llegar a afectarnos alguna decisión o alguna declaración externa. Estamos abocados 100% a hacer un gran partido y nada de lo de afuera nos va a afectar".

El clásico ante San Martín de San Juan no es un partido más para la historia de Godoy Cruz. Su DT así lo reconoció: "En el partido del domingo nos jugamos muchísimo, mucha historia grande del Tomba, un equipo que jugó copas internacionales y fue protagonista. Hace 15 años que está en primera, así es que nos jugamos bastante y tengo entendido que la cancha va a explotar, que ya no hay más entradas, así es que esperamos un lindo marco y darle la alegría a la gente para empezar a revertir esta mala racha".

"Si tengo el enganche lo voy a usar. Ustedes saben que a mí me gusta jugar al fútbol y las características de mis equipos son esas. Lógicamente está en mí en estos días elegir el mejor enganche para eso, pero tampoco soy tonto ni como vidrio, Jugamos un clásico, nos jugamos mucho, y vamos a poner el mejor equipo. Eso lo veré cuando terminemos la práctica de fútbol", lanzó sobre sus preferencias a la hora de armar el once ideal.

En medio de su charla con los medios, Asad se refirió a lo que significa Godoy Cruz en su vida profesional: "Siento un cariño muy especial por el Tomba, porque fue el que me abrió la puerta para dirigir Primera División, mi familia es hincha de Godoy Cruz también. El club en estos años ha crecido mucho en su estructura, jugó copas internacionales, y eso lo pone en un lugar de privilegio en el que la exigencia ya no es solamente participar sino ser protagonista. Para eso uno se preparó, para tener lindos desafíos. Me llamaron en una situación difícil, sé que el 95% de los clubes no te llaman cuando están bien, y lo acepté con el compromiso de dar lo mejor siempre para sacarlo adelante".

Por último, el DT del Bodeguero no ocultó su deseo de revancha en el clásico cuyano: "Nos jugamos mucho en el clásico, el hincha lo siente así y tengo una sensación rara, porque yo también jugué un clásico en el 2012 y no me fue bien. Quiero esa revancha y darle una victoria al hincha. Hay otros equipos y no jugamos solamente un mano a mano, pero vamos a dar un golpe muy importante para mirar lo que viene de otra manera".