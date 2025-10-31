La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a San Martín de San Juan en el Gambarte

El entrenador de Godoy Cruz, Omar Asad, arma el once que jugará una verdadera "final" este domingo desde las 18.30 ante San Martín de San Juan, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Seguramente este sábado Asad definirá el once que se medirá con los sanjuaninos, donde debutará. El Tomba, que este viernes se entrenó en el Predio de Coquimbito, debe ganar para alejarse de la "zona roja" del descenso.
Es que el Expreso suma 27 unidades y le lleva un punto al Verdinegro. Por los promedios estaría descendiendo Aldosivi, que este sábado recibirá a Independiente Rivadavia; mientras que por la tabla anual bajaría el equipo dirigido por Leandro Romagnoli.
Asad, de 54 años, dirigirá al Tomba por tercera vez en la historia, ya que en el 2010 y en el 2012 se hizo cargo del primer equipo y dejó una buena imagen, por ello tendrá una nueva chance.
El Turco Asad, que fue campeón del mundo como jugador en 1994 con el Vélez de Carlos Bianchi, llegó para motivar a los jugadores, que no podían levantar cabeza con Walter Ribonetto como DT.
Godoy Cruz lleva seis partidos sin ganar en el certamen y necesita triunfar por primera vez desde su vuelta este año al Gambarte.
En el Bodeguero no jugará el Indio Fernández (llegó a la quinta tarjeta amarilla) con relación al equipo que viene de caer por 2 a ante Lanús, de visitante. Pero volverá Santino Andino, quien viene de ser subcampeón del Mundial Sub 20 de Chile con la Selección argentina.
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Pol Fernández o Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira o Misael Sosa, Walter Montoya; Agustín Auzmendi y Santino Andino.