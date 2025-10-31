Bomba: Barcelona quiere incorporar a un goleador argentino que la rompe

Este medio español destacó que el reciente gol de chilena en la UEFA Conference League del atacante recorrió el mundo, aunque lo más destacado es su gran rendimiento en el campeonato local. Panichelli tendría el okey del DT blaugrana, Hansi Flick.

Barcelona no puede sumar a Julián Álvarez

En los últimos días se supo que el elenco blaugrana quiere al atacante de la Selección argentina Julián Álvarez, figura del Atlético Madrid.

Sin embargo, la llegada de la Araña a Barcelona implicaría un esfuerzo económico muy grande para el club, que hoy parece no tener ese dinero. Y por ello, según reconocen desde España, ya se analiza sumar a otro jugador.

Por eso el club donde supor brillar el astro Lionel Messi quiere a Joaquín Panichelli, surgido en las inferiores de River, figura del Racing de Estrasburgo y hoy máximo goleador de la Ligue 1 con un total de nueve tantos.

Julián Álvarez Julián Álvarez no jugaría en el Barcelona.

Panichelli, de 23 años, surge como alternativa debido a que el Barsa no podría incorporar a Julián, quien llegó al Atlético de Madrid por 75 millones de euros. La entidad colchonera solo estaría dispuesto a comenzar a negociar por el doble de esa cifra, por ello el culé no hizo una oferta formal por el jugador.