Joaquín Panichelli, el goleador de moda en Europa, espera el llamado de Scaloni antes del Mundial 2026

Joaquín Panichelli marcó otro gol en el Racing de Estrasburgo y dio un paso más en su sueño de integrar el plantel de la Selección argentina en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Joaquín Panichelli marcó otro gol en el Racing de Estrasburgo y dio un paso más en su sueño de integrar el plantel de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Joaquín Panichelli marcó otro gol en el Racing de Estrasburgo y dio un paso más en su sueño de integrar el plantel de la Selección argentina en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El delantero que no llegó a debutar en la Primera de River hizo el primer gol de su equipo en la victoria 3 a 0 ante el Auxerre, donde Valentín Barco no solo lo asistió con un pase sin mirar sino que marcó el tercer tanto, el primero suyo en el fútbol europeo.
Con Panichelli y Barco como figuras el Racing de Estrasburgo está 4to en la Ligue 1 con 19 puntos en 10 fechas, solo dos menos que los punteros: PSG y Olympique de Marsella.
Con 10 goles en 13 partidos (9 en 10 por la Ligue 1) y habiendo marcado en los últimos 6 encuentros, Joaquín Panichelli es el goleador de moda en Europa y antes del encuentro de este miércoles reconoció: “Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para cualquier jugador de fútbol, más aún para un argentino. Es lo máximo que te puede pasar”.
Sin embargo, la figura del Racing Club de Estrasburgo, de 23 años de edad, aclaró que, hasta el momento, ningún integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni se comunicó con él ni con su entorno. “Uno siempre espera que lo observen; intento no pensar demasiado y trabajar en el día a día”, cerró Panichelli al referirse a su sueño de vestir la camiseta albiceleste.
Aunque su nombre todavía no aparece en el radar de Scaloni, el exjugador de las divisiones inferiores de River Plate respalda su ilusión con números destacados y es el máximo artillero del campeonato galo, con el ex Manchester United Mason Greenwood intentando alcanzarlo.
Joaquín Panichelli representa una de las jóvenes promesas argentinas con mayor proyección en el fútbol europeo. Su madurez dentro del campo, combinada con una notable eficacia goleadora, lo convierten en un delantero a seguir de cerca de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.
Si mantiene su nivel en Francia, el cordobés podría transformar su sueño en una real posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.