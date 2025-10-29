Joaquín Panichelli, el goleador de moda en Europa, espera el llamado de Scaloni antes del Mundial 2026

Con 10 goles en 13 partidos (9 en 10 por la Ligue 1) y habiendo marcado en los últimos 6 encuentros, Joaquín Panichelli es el goleador de moda en Europa y antes del encuentro de este miércoles reconoció: “Estoy teniendo un buen presente. La Selección siempre es un sueño para cualquier jugador de fútbol, más aún para un argentino. Es lo máximo que te puede pasar”.

Sin embargo, la figura del Racing Club de Estrasburgo, de 23 años de edad, aclaró que, hasta el momento, ningún integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni se comunicó con él ni con su entorno. “Uno siempre espera que lo observen; intento no pensar demasiado y trabajar en el día a día”, cerró Panichelli al referirse a su sueño de vestir la camiseta albiceleste.

El goleador de moda en Europa: Joaquín Panichelli

Aunque su nombre todavía no aparece en el radar de Scaloni, el exjugador de las divisiones inferiores de River Plate respalda su ilusión con números destacados y es el máximo artillero del campeonato galo, con el ex Manchester United Mason Greenwood intentando alcanzarlo.

Joaquín Panichelli representa una de las jóvenes promesas argentinas con mayor proyección en el fútbol europeo. Su madurez dentro del campo, combinada con una notable eficacia goleadora, lo convierten en un delantero a seguir de cerca de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Si mantiene su nivel en Francia, el cordobés podría transformar su sueño en una real posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.