De Maradona a la Copa Argentina: el historial completo de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Cuando Maradona convirtió, y perdió, en el Bautista Gargantini

En los Torneos Nacionales, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentaron en tres ocasiones. Hubo un triunfo por lado y un empate:

6/11/1977 - Argentinos Juniors 1-1 Independiente Rivadavia

1-1 14/10/1979 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

2-1 14/03/1982 - Argentinos Juniors 3-0 Independiente Rivadavia

Sin lugar a dudas el mano a mano más recordado de esta época fue el que tuvo lugar en el Bautista Gargantini el domingo 14 de octubre. Ese día la Lepra recibió al equipo de Diego Armando Maradona, quien venía de ser campeón y figura en el Mundial Juvenil de Japón 1979.

Maradona y Memoli en el Gargantini Diego Armando Maradona, seguido de cerca por Hugo Cirilo Memoli.

Pese al gol convertido por el 10, que sirvió para que los de La Paternal abrieran el marcador, el dueño de casa logró dar vuelta el encuentro y quedarse con la victoria ante su gente. Jorge Funes y Enrique Figueroa convirtieron para Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors: a mano en la Primera Nacional

Durante la temporada 2016/17, en la que Argentinos Juniors ascendió a Primera, la Lepra y el Bicho se vieron las caras en dos ocasiones. La primera, en La Paternal, fue triunfo para los locales. La revancha, en el Gargantini, quedó para Independiente Rivadavia.

13/11/2016 - Argentinos Juniors 3-1 Independiente Rivadavia

3-1 11/06/2017 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

Don Osorio Independiente Rivadavia Don Osorio, quien fuera socio vitalicio de Independiente Rivadavia, emocionó al mundo del fútbol con sus lágrimas.

La victoria 2-1 en la Cartedral no solamente será recordada por los goles de Diego Cardozo y Mauro Cerutti o por haber sido clave para la remontada que terminó en la salvación de la categoría. Tras el segundo gol del dueño de casa, las cámaras de TyC Sports mostraron a un plateista emocionado hasta las lágrimas. Aquella escena se volvió viral y se convirtió en símbolo de lo que fue aquel equipo de Alfredo Berti.

Los enfrentamientos en la Liga Profesional

Desde el ascenso de Independiente Rivadavia, se han registrado cuatro enfrentamientos entre ambas instituciones:

20/02/2024 - Argentinos Juniors 2-1 Independiente Rivadavia

2-1 02/12/2024 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

2-1 24/02/2025 - Argentinos Juniors 0-0 Independiente Rivadavia

0-0 30/09/2025 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 - 1 ARGENTINOS | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

A finales del mes de agosto del corriente 2025, la Lepra venció a su par de La Paternal por 2-1 en el estadio Bautista Gargantini. Fabrizio Sartori y Matías Fernández anotaron para el local, que se quedó con uno menos por la expulsión de Leonard Costa. Hernán López Muñoz había marcado el empate transitorio para la visita.