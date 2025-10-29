De Maradona a la Copa Argentina: el historial completo de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Esta será la décima ocasión en la que estos equipos estarán cara a cara dentro del verde césped. De las anteriores: tres fueron en los Torneos Nacionales, dos en la Primera Nacional y las cuatro restantes, en la Liga Profesional.
Entre los mencionados se destaca el triunfo de Independiente Rivadavia ante el Argentinos de Diego Armando Maradona (Nacional 1979), la victoria de la Lepra 2-1 en 2016 (cuando se volvió viral la imagen de un hincha llorando en las tribunas del Bautista Gargantini) y, sin lugar a dudas, el último enfrentamiento entre ambos. Esta, casualmente, fue la última victoria del equipo comandado por Alfredo Berti en el torneo local.
Cuando Maradona convirtió, y perdió, en el Bautista Gargantini
En los Torneos Nacionales, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentaron en tres ocasiones. Hubo un triunfo por lado y un empate:
6/11/1977 - Argentinos Juniors 1-1 Independiente Rivadavia
14/10/1979 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
14/03/1982 - Argentinos Juniors 3-0 Independiente Rivadavia
Sin lugar a dudas el mano a mano más recordado de esta época fue el que tuvo lugar en el Bautista Gargantini el domingo 14 de octubre. Ese día la Lepra recibió al equipo de Diego Armando Maradona, quien venía de ser campeón y figura en el Mundial Juvenil de Japón 1979.
Pese al gol convertido por el 10, que sirvió para que los de La Paternal abrieran el marcador, el dueño de casa logró dar vuelta el encuentro y quedarse con la victoria ante su gente. Jorge Funes y Enrique Figueroa convirtieron para Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors: a mano en la Primera Nacional
Durante la temporada 2016/17, en la que Argentinos Juniors ascendió a Primera, la Lepra y el Bicho se vieron las caras en dos ocasiones. La primera, en La Paternal, fue triunfo para los locales. La revancha, en el Gargantini, quedó para Independiente Rivadavia.
13/11/2016 - Argentinos Juniors 3-1 Independiente Rivadavia
11/06/2017 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
La victoria 2-1 en la Cartedral no solamente será recordada por los goles de Diego Cardozo y Mauro Cerutti o por haber sido clave para la remontada que terminó en la salvación de la categoría. Tras el segundo gol del dueño de casa, las cámaras de TyC Sports mostraron a un plateista emocionado hasta las lágrimas. Aquella escena se volvió viral y se convirtió en símbolo de lo que fue aquel equipo de Alfredo Berti.
Los enfrentamientos en la Liga Profesional
Desde el ascenso de Independiente Rivadavia, se han registrado cuatro enfrentamientos entre ambas instituciones:
20/02/2024 - Argentinos Juniors 2-1 Independiente Rivadavia
02/12/2024 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
24/02/2025 - Argentinos Juniors 0-0 Independiente Rivadavia
30/09/2025 - Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 - 1 ARGENTINOS | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025
A finales del mes de agosto del corriente 2025, la Lepra venció a su par de La Paternal por 2-1 en el estadio Bautista Gargantini. Fabrizio Sartori y Matías Fernández anotaron para el local, que se quedó con uno menos por la expulsión de Leonard Costa. Hernán López Muñoz había marcado el empate transitorio para la visita.