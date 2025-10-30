Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: un viejo conocido será el árbitro de la final de Copa Argentina

nicolas ramirez Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors por Copa Argentina.

Nicolás Ramírez, árbitro recordado en la Lepra

El juez fue el encargado de impartir justicia en el partido en el que Independiente Rivadavia ascendió a la elite del fútbol argentino frente a Almirante Brown. En Primera División, Nicolás Ramírez dirigió en cinco oportunidades a la Lepra. El saldo fue de tres victoria y dos empates.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors esperan la confirmación de la sede

Luego del épico triunfo de Independiente Rivadavia sobre River en el Mario Alberto Kempes por semifinales, la Lepra retomó los entrenamientos con la mente puesta en Aldosivi, rival a vencer el próximo sábado, desde las 14.45, por la fecha 14 del Torneo Clausura. La Lepra está obligada a sumar si quiere meterse en el los playoffs del torneo doméstico.

Parada difícil tendrá también el Bicho de La Paternal cuando se mida ante Barracas Central, el mismo día, desde las 16 horas en el Estadio Claudio Tapia por la décimocuarta fecha. Un partido que podría dejar al Guapo adentro de los puestos de Sudamericana, o bien a Argentinos Juniors en zona de Libertadores.

En este contexto llegarán ambas parcialidades a disputar la final de Copa Argentina. En cuanto a la sede, primero se barajaban las opciones de Santiago del Estero, Rosario y Córdoba, en el Kempes. A medida que transcurrieron los días tomaron fuerza las opciones de La Pedrera o la cancha de Instituto. Al momento, la organización no ha confirmado el escenario y los hinchas aguardan ansiosos la oficialización para poder planear el viaje y alentar a su equipo.