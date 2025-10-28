Independiente Rivadavia vs. Argentinos: cuántos kilómetros recorrió cada equipo en la Copa Argentina

Su primera participación en los octavos de final fue ante Central Córdoba de Rosario, en el Juan Gilberto Funes de San Luis. Allí, tras ganar agónicamente por 2-1 gracias a los goles de Iván Villalba y Mauricio Cardillo, se metió entre los ocho mejores del torneo. Por los cuartos de final, nuevamente, dijo presente en el estadio de Newell's. Fue triunfo 3-1 ante Tigre y clasificación a las semifinales. Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, los goleadores.

Su último partido fue ante River en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Post empate sin goles en el tiempo reglamentario, Independiente Rivadavia se impuso en los penales por 4-3. Luciano Gómez, Fabrizio Sartori, Sheyko Studer y Sebastián Villa, convirtieron. Ezequiel Centurión, por su parte, contuvo uno.

independiente rivadavia Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina.

Los kilómetros recorrió Independiente Rivadavia

Del Bautista Gargantini al Juan Gilberto Funes : 274 km (548 km ida y vuelta)

: 274 km (548 km ida y vuelta) Del Bautista Gargantini al Coloso Marcelo Bielsa : 879 km (1758 km ida y vuelta)

: 879 km (1758 km ida y vuelta) Del Bautista Gargantini al Mario Alberto Kempes : 604 km (1208 km ida y vuelta)

En total, en sus cinco fases previas a la final de la Copa Argentina, el plantel y los hinchas de Independiente Rivadavia recorrieron un total de 2.910 km (5.820 km).

Cuánto recorrió Argentinos Juniors en la Copa Argentina

El camino de Argentinos Juniors en la actual edición de la Copa Argentina comenzó en el estadio Ciudad de Caseros, de Estuantes de San Luis. Allí el Bicho, con goles de Leonardo Rodríguez e/c, José Herrera y Tomás Molina, eliminó a Central Norte. En los 16avos de final eliminó a Excursionistas, por penales, en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Nicolás Diez se impuso 3-0 con los tantos de Tomás Molina, Ismael Sosa y Leandro Lozano.

Su participación en los octavos de final fue ante Aldosivi, en el Norberto Tomaghello (de Defensa y Justicia). Allí, tras ganar por 2-1 gracias a los goles de Alan Lescano y Tomás Molina, se metió entre los ocho mejores del torneo. Por los cuartos de final, dijo presente en el Cilindro de Avellaneda. Fue triunfo 1-0 ante Lanús y clasificación a las semifinales. El único tanto del encuentro lo convirtió Tomás Molina.

Su último partido fue ante Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito (esta fue la única vez en la que salió de la provincia de Buenos Aires). En un partido marcado por la polémica, Argentinos venció a Belgrano de Córdoba por 2-1 con los tantos de Hernán López Muñoz y Tomás Molina.

Argentinos Juniors Argentinos Juniors jugará la final de la Copa Argentina.

Los kilómetros recorrió Argentinos Juniors

Del Diego Armando Maradona al Ciudad de Caseros : 10 km (20 km ida y vuelta)

: 10 km (20 km ida y vuelta) Del Diego Armando Maradona al Nuevo Gasómetro : 7,5 km (15 km ida y vuelta)

: 7,5 km (15 km ida y vuelta) Del Diego Armando Maradona al Norberto Tomaghello : 37 km (74 km ida y vuelta)

: 37 km (74 km ida y vuelta) Del Diego Armando Maradona al Cilindro de Avellaneda : 16 km (32 km ida y vuelta)

: 16 km (32 km ida y vuelta) Del Diego Armando Maradona al Gigante de Arroyito : 304 km (608 km ida y vuelta)

En total, en sus cinco fases previas a la final de la Copa Argentina, el plantel y los hinchas de Argentinos Juniors recorrieron un total de 374,5 km (749 km).