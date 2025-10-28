La NASA sorprende y activa mecanismos de defensa ante el avance del cometa ATLAS

Como si fuera poco, la NASA comprobó que la velocidad del cometa está experimentando una serie de aceleraciones que no se explican únicamente por la gravedad y, por este motivo, los científicos estudian con precaución su movimiento.

nasa, cometa atlas Entre otras anomalías, la NASA comprobó que el cometa acelera de una forma particular.

Por este motivo, la NASA ha desplegado una red de telescopios y satélites para monitorear el cometa en tiempo real, en conjunto con la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta sería la primera vez en la historia que un sistema interestelar es observado de esta manera.

Cómo es el mecanismo de defensa

El sistema de defensa planetaria es el conjunto de estrategias, tecnologías y protocolos diseñados para proteger a la Tierra de posibles impactos cósmicos, como asteroides o cometas. Esto incluye: