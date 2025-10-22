Descubrimiento de la NASA: la Tierra tiene dos lunas hasta el 2083

Los cálculos de la NASA indican que 2025 PN7 lleva con nosotros unos 60 años. Si todo sigue igual, su órbita lo mantendrá cerca hasta el año 2083. Después de eso, se alejará y seguirá su propio camino por el espacio. Es un descubrimiento reciente de algo que ya estaba ahí.

"Cerca" es un término relativo en astronomía. En su punto más próximo, se sitúa a 4 millones de kilómetros. Eso es unas diez veces más lejos que la Luna. En su punto más lejano, se aleja hasta los 17 millones de kilómetros.

Detectarlo no fue sencillo. El equipo de Hawái vio apenas un punto débil moviéndose. Parecía seguir el ritmo exacto de la Tierra alrededor del Sol. Se necesitaron semanas de observaciones para que la NASA confirmara los datos.

lunas Lamentablemente, a pesar del descubrimiento no veremos dos enormes lunas en el cielo nocturno.

¿Por qué importa este asteroide?

Este tipo de hallazgos son muy raros. Los astrónomos han confirmado apenas ocho cuasi-lunas en total. Cada descubrimiento de este tipo es una pista valiosa. Ayudan a entender cómo se mueven los asteroides cerca de nuestro planeta.

Para la ciencia, estos objetos son más que una simple curiosidad. Permiten afinar los modelos orbitales. También mejoran las predicciones sobre otros asteroides que viajan cerca de la Tierra.

Incluso podrían usarse como campos de prueba. Futuras misiones de la NASA podrían visitarlos. Están cerca, son relativamente estables y se pueden alcanzar sin viajar demasiado lejos de casa. Son un buen objetivo para la astronomía práctica.