Descubrimiento de la oruga peluche en Guadalajara pone en alerta a todo México

Al momento de picar, la oruga suelta una toxina. Los médicos reportan que las personas afectadas pueden sufrir reacciones alérgicas, pero eso no es todo. También provoca náuseas, vómitos fuertes, taquicardia y problemas en el sistema nervioso periférico.

Quienes tuvieron la mala suerte de tocar esta oruga describen el dolor como algo fuera de este mundo. Algunos dicen que se siente como una fractura. Otros lo comparan con caminar sobre carbones encendidos o, peor aún, como recibir un disparo. El dolor arranca en los dedos y sube rápido hasta el hombro.

Para empeorar las cosas, los expertos fueron claros: no hay un antídoto disponible para contrarrestar los efectos de esta toxina. Por eso, el descubrimiento de su presencia en México preocupa tanto a las autoridades sanitarias.

El descubrimiento y el alerta

polilla La oruga se transforma en polilla, también "peluda".

La recomendación principal es simple y directa: evitar cualquier tipo de contacto con ella. Si ves una oruga peluche, lo mejor es no acercarse y mucho menos intentar agarrarla, por muy llamativa que parezca.

A pesar de que esta oruga puede ser dañina para las personas, los especialistas piden no caer en pánico y fumigar. Esta acción podría ser contraproducente.

El uso de insecticidas afecta a un montón de insectos que sí son buenos para el ecosistema. Estamos hablando de abejas, hormigas y otras orugas que son necesarias para el equilibrio natural en Guadalajara y el resto del país.