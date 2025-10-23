Descubrimiento en lo profundo: el asteroide velocista que se escondía en el brillo del Sol

"Los asteroides más peligrosos son los más difíciles de detectar", dijo Sheppard. "La mayoría de las investigaciones sobre asteroides encuentran estos objetos en la oscuridad de la noche, donde son más fáciles de detectar. Pero los asteroides que acechan cerca del Sol solo pueden observarse durante el crepúsculo, cuando el Sol está a punto de salir o ponerse. Si estos asteroides 'crepusculares' se acercan a la Tierra, podrían suponer graves peligros de impacto".

asteroide nasa Las imágenes difundidas del nuevo asteroide descubierto.

Para poner el tamaño de este descubrimiento en perspectiva, pensemos en otros. El asteroide 2024 YR4, llamado "asesino de ciudades", mide solo 55 metros. Ese tamaño ya tiene el potencial de liberar una energía 500 veces superior a la bomba de Hiroshima si golpea el planeta (aunque, por suerte, es casi seguro que no lo hará).

Sheppard usó la Cámara de Energía Oscura del telescopio Blanco de 4 metros de la NSF. La existencia del asteroide se confirmó luego con observaciones de otros telescopios. Este tipo de hallazgos son cruciales para la astronomía moderna y los programas de defensa planetaria que mantiene la NASA.

Entendiendo la historia del sistema solar

Este no es el primer hallazgo veloz de Sheppard. En 2021, su equipo encontró el asteroide más rápido conocido, el 2021 PH27. Ese objeto completa su órbita alrededor del Sol en 113 días, apenas 15 días menos que el nuevo descubrimiento.

El único objeto en el sistema solar con un período orbital más corto es el planeta Mercurio, que tarda 88 días. Ahora mismo, el asteroide 2025 SC79 se movió detrás del Sol, así que no podremos verlo por varios meses. Los astrónomos esperan observarlo más en el futuro para aprender sobre él.

"Muchos de los asteroides del Sistema Solar habitan en uno de dos cinturones de rocas espaciales, pero las perturbaciones pueden enviar objetos a órbitas más cercanas donde pueden ser más difíciles de detectar", explicó Sheppard. Este descubrimiento ayuda a la astronomía a entender cómo llegaron allí, proteger el planeta y aprender más sobre la historia del sistema solar.