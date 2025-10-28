El gran elogio de Mourinho para Otamendi: ¿el defensor jugará en River?

Qué dijo Mourinho sobre Otamendi

Mourinho dijo sobre el defensor campeón del mundo en Qatar 2022: "Una cosa es la edad real y otra es lo que vemos en el campo y, en mi caso, en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico (Otamendi) es joven".

En septiembre pasado Mourinho le había tirado flores a Otamendi. en la previa del encuentro ante Rio Ave por la Primeira Liga. Mou aseguró que Ota es "un verdadero capitán" y que la cinta está "en el brazo correcto".

“Este es un equipo de chicos con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán”, había dicho.

José Mourinho Mourinho tiene una debilidad por Otamendi.

El ex marcador central de Manchester City anda muy bien, ya que viene de marcarle a Arouca el fin de semana pasado y disputó 21 partidos como titular desde que inició la temporada.

Otamendi debutó en el club portugués el 4 de octubre de 2020 y rápidamente se convirtió en un puntal del equipo. Eso le posibilitó seguir vigente en el elenco nacional y estar a las puertas de jugar un nuevo Mundial con el equipo orientado por Lionel Scaloni.