Chiqui Tapia le cambió el nombre al estadio Único de La Plata

El anuncio se produjo en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi.

Chiqui Tapia: el homenaje a Maradona y a la Selección argentina

El presidente de la AFA contó que el cambio de nombre “rinde homenaje al máximo símbolo nacional” y refleja los tres títulos mundiales obtenidos por la “Albiceleste”.

Chiqui Tapia El titular de la AFA, Chiqui Tapia.

Tapia admitió que el recinto también actuará como sede alternativa para clubes sin disponibilidad de su estadio por cuestiones de remodelación o de urgencias.

El estadio estatá a disposición a fines de marzo próximo y la preparación del estadio busca garantizar condiciones acordes al nivel de los partidos proyectados, con especial atención en la recepción de las selecciones en distintas categorías.

La dirigencia cree que el fortalecimiento de la infraestructura resulta clave para aspirar a un rol protagónico en la Copa del Mundo del Centenario.

Chiqui Tapia quiere que el estadio sea sede del Mundial 2030

Tapia afirmó que “el objetivo consiste en postular al estadio como sede del Mundial 2030 si la Argentina integra una organización con fase completa en el país”.