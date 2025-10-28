Chiqui Tapia le cambió el nombre al estadio Único de La Plata
Por UNO
El Estadio Único de La Plata cambiará su nombre, según lo anunció este martes el titular de la AFA,Claudio Tapia. Se llamará Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo a partir de marzo y tendrá uso asegurado para las selecciones argentinas y Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, dijo: "El Estadio de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina".-
Se firmó un convenio entre la AFA y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que entrega el control del recinto al fútbol nacional y habilita su explotación en competencias locales.
El anuncio se produjo en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi.
Chiqui Tapia: el homenaje a Maradona y a la Selección argentina
El presidente de la AFA contó que el cambio de nombre “rinde homenaje al máximo símbolo nacional” y refleja los tres títulos mundiales obtenidos por la “Albiceleste”.
Tapia admitió que el recinto también actuará como sede alternativa para clubes sin disponibilidad de su estadio por cuestiones de remodelación o de urgencias.
El estadio estatá a disposición a fines de marzo próximo y la preparación del estadio busca garantizar condiciones acordes al nivel de los partidos proyectados, con especial atención en la recepción de las selecciones en distintas categorías.
La dirigencia cree que el fortalecimiento de la infraestructura resulta clave para aspirar a un rol protagónico en la Copa del Mundo del Centenario.
Chiqui Tapia quiere que el estadio sea sede del Mundial 2030
Tapia afirmó que “el objetivo consiste en postular al estadio como sede del Mundial 2030 si la Argentina integra una organización con fase completa en el país”.