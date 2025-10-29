No es un bono: la novedad especial de ANSES que favorece a los jubilados y que les permite un mayor poder adquisitivo

Según señalaron desde ANSES, los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados y pensionados son los siguientes:

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

La idea de este programa de beneficios es que los jubilados y pensionados fortalezcan su poder adquisitivo y aporten más al consumo interno.

Anses, jubilados (22) El programa de beneficios de ANSES que favorece a los jubilados.

El beneficio especial para jubilados

Además, los jubilados que cobran a través del Banco Nación tienen otro beneficio, y que es si pagan con BNA+ MODO, ya sea usando la tarjeta de débito o crédito, también pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en cada supermercado.

Mientras, que aquellos jubilados de ANSES cobran a través del Banco Galicia, también tienen la posibilidad de un reintegro de hasta el 25% y pagos con tres cuotas sin interés.