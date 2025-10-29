Inicio Sociedad ANSES
ANSES

No es un bono: la novedad especial de ANSES que favorece a los jubilados y que les permite un mayor poder adquisitivo

El Ministerio de Capital Humano y ANSES dieron una gran noticia para todos los jubilados y pensionados. Los detalles

Los jubilados de ANSES tienen nuevos beneficios

El Ministerio de Capital Humano relanzó un programa que favorece especialmente a todos los jubilados que cobran sus haberes por ANSES, sin importar el monto de la jubilación o de la pensión.

Bajo el mando de Sandra Pettovello, el ministerio de Capital Humano decidió beneficiar a jubilados y pensionados al ampliar el programa de beneficios que les permite descuentos y devoluciones en sus compras.

El importante anuncio para todos los jubilados.

De qué se trata el beneficio a jubilados

Este nuevo programa de beneficios consiste en descuentos exclusivos en algunos de los supermercados más importantes del país. Estos van del 10% al 20% y alcanza a alrededor de 7 millones de beneficiarios.

Según señalaron desde ANSES, los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados y pensionados son los siguientes:

  • Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

La idea de este programa de beneficios es que los jubilados y pensionados fortalezcan su poder adquisitivo y aporten más al consumo interno.

El programa de beneficios de ANSES que favorece a los jubilados.

El beneficio especial para jubilados

Además, los jubilados que cobran a través del Banco Nación tienen otro beneficio, y que es si pagan con BNA+ MODO, ya sea usando la tarjeta de débito o crédito, también pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en cada supermercado.

Mientras, que aquellos jubilados de ANSES cobran a través del Banco Galicia, también tienen la posibilidad de un reintegro de hasta el 25% y pagos con tres cuotas sin interés.

