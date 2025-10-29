No es un bono: la novedad especial de ANSES que favorece a los jubilados y que les permite un mayor poder adquisitivo

El Ministerio de Capital Humano relanzó un programa que favorece especialmente a todos los jubilados que cobran sus haberes por ANSES, sin importar el monto de la jubilación o de la pensión.
Bajo el mando de Sandra Pettovello, el ministerio de Capital Humano decidió beneficiar a jubilados y pensionados al ampliar el programa de beneficios que les permite descuentos y devoluciones en sus compras.
De qué se trata el beneficio a jubilados
Este nuevo programa de beneficios consiste en descuentos exclusivos en algunos de los supermercados más importantes del país. Estos van del 10% al 20% y alcanza a alrededor de 7 millones de beneficiarios.
Según señalaron desde ANSES, los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados y pensionados son los siguientes:
- Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
La idea de este programa de beneficios es que los jubilados y pensionados fortalezcan su poder adquisitivo y aporten más al consumo interno.
El beneficio especial para jubilados
Además, los jubilados que cobran a través del Banco Nación tienen otro beneficio, y que es si pagan con BNA+ MODO, ya sea usando la tarjeta de débito o crédito, también pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en cada supermercado.
Mientras, que aquellos jubilados de ANSES cobran a través del Banco Galicia, también tienen la posibilidad de un reintegro de hasta el 25% y pagos con tres cuotas sin interés.