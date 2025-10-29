Racing va por la heroica en Avellaneda y define ante Flamengo el pase a la final de la Copa Libertadores: hora, TV, formaciones

Un entrenador que durante la semana arengó a los hinchas a acompañar a los jugadores en la previa de un partido determinante e instó a generar -a través de un audio que se hizo viral- un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda para mostrar a los brasileños el peso de la localía.

En el Flamengo por su parte, será baja el delantero Pedro quien también sufrió una fractura en su antebrazo en el encuentro de ida y será baja en la "selección" que dirige Filipe Luis. La noticia en el Mengao es que viene de caer 1 a 0 ante Fortaleza, el pasado fin de semana, en el Brasileirao. Situación que significó un golpe en lo anímico ya que en el certamen local cayó al segundo escalafón de la tabla, aspecto que podría jugarle a la Academia a favor.

racing recibimiento Racing planea un imponente recibimiento en Avellaneda en la previa del duelo ante Flamengo por Copa Libertadores.

Racing vs Flamengo: probables formaciones para el duelo de Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Estadio: Presidente Perón

Hora: 21.30

Árbitro: Piero Maza

TV: Fox Sports y Telefé