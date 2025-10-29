Racing va por la heroica en Avellaneda y define ante Flamengo el pase a la final de la Copa Libertadores: hora, TV, formaciones

Racing y Flamengo se medirán en un atrapante partido en el que buscarán el boleto a la final de la Copa Libertadores
Racing luchará por meterse en la instancia definitoria de Copa Libertadores luego de 58 años de sequía. La última vez fue en 1967 cuando la Academia logró consagrarse campeón de dicha edición de la mano del DT Juan José Pizzuti. Por su parte, Flamengo intentará consolidar su supremacía en el continente buscando el boleto que lo ubique en la cuarta final de los últimos siete años.
Por la fractura en el maxilar de Santiago Sosa, Gustavo Costas realizará modificaciones en el elenco titular que cayó en el Maracaná la semana pasada. Será sensible la baja del capitán para el armado del DT de la Racing pero en su lugar ya tiene las dos opciones para reemplazarlo: Juan Nardoni o Bruno Zuculini.
Un entrenador que durante la semana arengó a los hinchas a acompañar a los jugadores en la previa de un partido determinante e instó a generar -a través de un audio que se hizo viral- un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda para mostrar a los brasileños el peso de la localía.
En el Flamengo por su parte, será baja el delantero Pedro quien también sufrió una fractura en su antebrazo en el encuentro de ida y será baja en la "selección" que dirige Filipe Luis. La noticia en el Mengao es que viene de caer 1 a 0 ante Fortaleza, el pasado fin de semana, en el Brasileirao. Situación que significó un golpe en lo anímico ya que en el certamen local cayó al segundo escalafón de la tabla, aspecto que podría jugarle a la Academia a favor.
Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Estadio: Presidente Perón
Hora: 21.30
Árbitro: Piero Maza
TV: Fox Sports y Telefé