El historial positivo de Racing como local con Gustavo Costas ante equipos brasileños en la Copa Libertadores

Es imperioso que la localía se haga sentir y así lo ha prometido el hincha ante una cita que - a priori - se sueña como épica. Para colmo, las estadísticas muestran que la Acadé no se achica contra los equipos brasileños y que buscarán doblegar a Flamengo para conseguir el tan deseado boleto para la final.
Racing y un paso arrollador en Copa Sudamericana
El Cilindro de Avellaneda será el escenario de una noche histórica donde Racing buscará dar vuelta un resultado apenas adverso ya que cayó en Río de Janeiro por 1 a 0 y la serie quedó abierta de cara a la vuelta a disputarse en Argentina.
Con Gustavo Costas como entrenador las estadísticas son muy positivas para el conjunto argentino ya que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 goleó por 3 a 0 a Bragantino. En cuartos le tocó recibir al Athletico Paranaense luego de caer en Brasil por 1 a 0, pero la Acadé no tuvo problemas y logró imponerse por 4 a 1.
En las semifinales del mismo campeonato la parada se puso brava ya que tenía que enfrentarse con Corinthians que contaba en sus filas con el delantero internacional Memphis Depay. En Brasil empataron 2 a 2 y en el Estadio Presidente Perón el conjunto argentino se impuso por 2 a 1; alegría total y boleto a la final del segundo certamen internacional de equipos más importante del continente.
Y para completar un torneo redondo tuvo que jugar en territorio neutral (Paraguay) frente al Cruzeiro en una final donde se impuso por 3 a 1 y terminó levantando la Copa de la mano de Gustavo Costas.
Racing repitió buenos resultados en 2025
En el primer compromiso internacional del año Racing tuvo que enfrentarse en una serie de ida y vuelta al Botafogo por la Copa Sudamericana con resultados apabullantes: venció por 2 a 0 tanto en la idea como en la vuelta. En la Copa Libertadores le tocó jugar contra Fortaleza en Brasil y lo venció con un agónico gol de chilena de Maravilla Martínez en el último minuto.
Ahora la Academia buscará dar vuelta la historia y lograr vencer al Flamengo para lograr el tan ansiado boleto a la final de la Copa Libertadores 2026.
La supremacía de Racing
La Academia ha mostrado una gran supremacía frente a los equipos brasileños desde que está Gustavo Costas como técnico; estos son sus números:
Copa Sudamericana 2024
Racing 3 – 0 Bragantino (fase de grupos).
Racing 4 – 1 Athletico Paranaense (cuartos de final).