El historial positivo de Racing como local con Gustavo Costas ante equipos brasileños en la Copa Libertadores

Con Gustavo Costas como entrenador las estadísticas son muy positivas para el conjunto argentino ya que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 goleó por 3 a 0 a Bragantino. En cuartos le tocó recibir al Athletico Paranaense luego de caer en Brasil por 1 a 0, pero la Acadé no tuvo problemas y logró imponerse por 4 a 1.

En las semifinales del mismo campeonato la parada se puso brava ya que tenía que enfrentarse con Corinthians que contaba en sus filas con el delantero internacional Memphis Depay. En Brasil empataron 2 a 2 y en el Estadio Presidente Perón el conjunto argentino se impuso por 2 a 1; alegría total y boleto a la final del segundo certamen internacional de equipos más importante del continente.

Y para completar un torneo redondo tuvo que jugar en territorio neutral (Paraguay) frente al Cruzeiro en una final donde se impuso por 3 a 1 y terminó levantando la Copa de la mano de Gustavo Costas.

Racing - Campeón Copa Sudamericana Racing se consagró en la Copa Sudamericana tras ganarle a varios equipos brasileros.

Racing repitió buenos resultados en 2025

En el primer compromiso internacional del año Racing tuvo que enfrentarse en una serie de ida y vuelta al Botafogo por la Copa Sudamericana con resultados apabullantes: venció por 2 a 0 tanto en la idea como en la vuelta. En la Copa Libertadores le tocó jugar contra Fortaleza en Brasil y lo venció con un agónico gol de chilena de Maravilla Martínez en el último minuto.

Ahora la Academia buscará dar vuelta la historia y lograr vencer al Flamengo para lograr el tan ansiado boleto a la final de la Copa Libertadores 2026.

Racing - Campeón Recopa Racing se quedó con la Recopa en una serie que finalizó 4 a 0.

La supremacía de Racing

La Academia ha mostrado una gran supremacía frente a los equipos brasileños desde que está Gustavo Costas como técnico; estos son sus números:

Copa Sudamericana 2024

Racing 3 – 0 Bragantino (fase de grupos).

Racing 4 – 1 Athletico Paranaense (cuartos de final).

Racing 2 – 1 Corinthians (semifinal).

Recopa Sudamericana 2025

Racing 2 – 0 Botafogo.

Copa Libertadores 2025: