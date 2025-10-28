Inicio Ovación Fútbol Racing Club
Racing vs. Flamengo, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores: cuándo juegan y dónde verlo

Los hinchas de Racing protagonizaron un banderazo en el Cilindro de Avellaneda de cara al duelo del este miércoles frente a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Por UNO
Racing espera la semifinal de vuelta con Flamengo.

Los hinchas de Racing protagonizaron un impresionante banderazo en el estadio Cilindro de Avellaneda para alentar a su equipo de cara al duelo del próximo miércoles frente a Flamengo de Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego de caer 1-0 en la ida llevada a cabo en el Maracaná, La Academia deberá revertir el resultado adverso en condición de local si desea decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú para disputar la gran final.

costas 1
Gustavo Costas le pidió a los hinchas de Racing que fueran a alentar antes de la semifinal de la Copa Libertadores.

La previa del cruce ante el “Mengao” comenzó con una extensa concentración en Pilar y un pedido del director técnico Gustavo Costas, a través de un video, para los fanáticos del conjunto albiceleste.

“Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana (lunes) a las 19.00 para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años y que, si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo La Academia, carajo”, exclamó el entrenador de 62 años.

Los hinchas de Racing sin duda escucharon las palabras del DT y no dudaron en apersonarse en las inmediaciones del recinto para despedir al plantel rumbo al hotel con cánticos, banderas, bengalas y fuegos artificiales.

La probable formación de Racing ante Flamengo

Por lo pronto, el DT de La Academia comenzará a definir el once titular que saltará al campo el próximo miércoles desde las 21:30 con la ausencia de su capitán Santiago Sosa, quien fue operado este lunes con éxito de una fractura del seno maxilar superior derecho luego de protagonizar un fuerte impacto con su compañero de equipo Marcos Rojo.

conechny
Conechny será titular.

En tanto, la alineación inicial dependerá de si Costas prefiere conformar una línea defensiva con cinco futbolistas o sumar un jugador más al mediocampo.

La probable formación de Racing ante Flamengo sería con Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

