Sufre Flamengo: la figura que se fracturó ante Racing y se perderá la revancha

Flamengo perderá a una de sus figuras para la revancha con Racing

Filipe Luis, director técnico de Flamengo, anticipó en conferencia de prensa lo que se terminaría confirmando horas más tarde. El delantero, uno de los grandes referentes del Mengao, se realizó estudios para conocer la gravedad de su lesión.

"Pedro recibió una patada en el brazo y ahora está siendo examinado en el hospital para evaluar la gravedad de la lesión. Es un jugador que usa mucho el brazo para protegerse. Estaba muy incómodo y sentí que el equipo también se estaba debilitando físicamente", soltó el DT.

El goleador, que en los 37 partidos que ha disputado en el 2025 anotó 15 tantos, chocó con Santiago Sosa (quien sufrió sobre el final la fractura de su mandíbula y tampoco jugará la revancha) y se llevó la peor parte en el inicio del complemento.

Pese a su deseo de continuar en el campo, el director técnico de Flamengo lo sustituyó promediando el complemento, cuando dispuso el ingreso de Luis Henrique. Pedro, ahora, deberá mantener la zona inmovilizada entre 21 y 30 días.

¡ÚLTIMO MOMENTO!



Desde Brasil indican que Pedro sufrió una fractura en el antebrazo derecho y se pierde la revancha en Avellaneda.



El delantero de #Flamengo , uno de los mejores futbolistas que posee el plantel de Filipe Luis, estaría inactivo hasta que termine el año. pic.twitter.com/e7isDBmQgO — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) October 23, 2025

Cuándo se juega la revancha en cancha de Racing

Racing buscará dar vuelta la serie ante su público. El duelo tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de octubre, a partir de las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia deberá ganar para continuar con vida en el certamen. Si lo hace por un gol, irá a penales. En el caso de obtener una diferencia mayor, será finalista de la Copa Libertadores. En contrapunto, un empate o una derrota le pondrá punto final a su sueño continental.