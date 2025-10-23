Inicio Sociedad Teatro
Productora teatral

Heredar la política, elegir el teatro: el camino artístico de Antonella Jaque

Hija del exgobernador Celso Jaque, Antonella forja su propio rumbo en el teatro mendocino. Este viernes estrena “Los de la Mesa 10” en el Julio Le Parc

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Antonella Jaque es la hija del exgobernador Celso Jaque, pero brilla con luz propia: es productora de teatro y actriz, y además tiene un cargo en la facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo. Foto: DebyFran para Giranubes.

Antonella Jaque es la hija del exgobernador Celso Jaque, pero brilla con luz propia: es productora de teatro y actriz, y además tiene un cargo en la facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo. Foto: DebyFran para Giranubes.

Ser la hija de un exgobernador podría haberle abierto puertas en la política, pero Antonella Jaque eligió otro escenario: el del teatro. Egresada de la licenciatura en Arte Dramático de la UNCuyo en 2022, combina su trabajo como productora, docente y gestora cultural con una mirada comprometida sobre el arte como forma de acción social. “Mi camino va por ahí, no por lo partidario”, dice, con la claridad de quien encontró su propia voz.

Este viernes, a las 21, Antonella estrena Los de la Mesa 10 en el Espacio Julio Le Parc. Se trata de una adaptación de la obra de Osvaldo Dragún, dirigida por Florencia Maldonado, que narra la historia de dos jóvenes de distintas clases sociales que intentan sostener su amor en tiempos difíciles.

La pieza tendrá una segunda función el 13 de noviembre en el Teatro Tajamar, y forma parte del trabajo colectivo del grupo Giranubes, al que Jaque pertenece desde hace varios años.

Antonella Jaque Elenco Giranubes
El elenco Giranubes, que estrena este viernes la obra de teatro

El elenco Giranubes, que estrena este viernes la obra de teatro "Los de la Mesa 10". La puesta se podrá ver también en noviembre, en la sala Tajamar.

La vocación por el teatro que abrazó desde niña

Desde niña, Antonella se sintió atraída por el arte. Probó danza, piano y otras disciplinas, pero fue el teatro el que la conquistó por completo. “Lo que más me gusta es esa posibilidad de transmitir emociones y conectar con la gente desde otro lugar”, contó.

Hoy, además de producir, se desempeña como secretaria de Extensión y Articulación Social en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. “Milité en el centro de estudiantes cuando era alumna, pero lo mío pasa por generar espacios de encuentro cultural, más que por la política partidaria”, explicó.

“Los de la Mesa 10”, teatro mendocino con identidad propia

La obra de teatro, que se estrena este viernes, reúne a un elenco de 6 actores y actrices bajo la dirección de Florencia Maldonado. “Fue un proceso muy lindo, de adaptación colectiva. Todos aportamos algo y lo sacamos adelante en un contexto complicado”, relató.

La producción es completamente autogestiva, realizada en un realidad muy dura del país y especialmente para las industrias culturales.

El arte como forma de resistencia y encuentro

Antonella Jaque y Florencia Maldonado
Antonella Jaque (izquierda) y Florencia Maldonado (derecha), productora y directora -respectivamente- de la obra de teatro

Antonella Jaque (izquierda) y Florencia Maldonado (derecha), productora y directora -respectivamente- de la obra de teatro "Los de la Mesa 10", que se estrena este viernes en el Le Parc.

Además de su tarea artística, Antonella observa con preocupación el impacto de la crisis en la educación y la cultura. “El presupuesto universitario sigue siendo el de 2022, y eso hace muy difícil sostener las actividades”, señaló. También mencionó las limitaciones que atraviesa el Instituto Nacional del Teatro: “Las convocatorias se redujeron y eso afecta directamente a quienes vivimos del arte”.

Aun así, rescata el espíritu colectivo que persiste en el ambiente teatral. “En las crisis aparece la solidaridad. Nos acompañamos, nos ayudamos. Y eso es lo que sostiene al teatro: el encuentro con otros”, concluye.

"Los de la Mesa 10" ficha técnica

Los de la Mesa 10

Obra: Los de la Mesa 10

Elenco: April Arpegio, Josefina Day Pi, Julieta Linares, Álvaro Maíz Moles, Renzo Muscolini y León Ocaña.

Vestuario: Raúl Saldeña

Técnica: Felipe Curadelli

Escenografía: Ariadna Salvo

Técnica de luces: Felipe Curadelli

Producción: Antonella Jaque

Fotografía: DebyFran

Diseño gráfico: Jonatan Pivac

Lugar: Espacio Julio Le Parc, sala Armando Tejada Gómez

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 21

Entradas: disponibles en entrada web y en el Le Parc

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar