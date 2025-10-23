Heredar la política, elegir el teatro: el camino artístico de Antonella Jaque

Antonella Jaque Elenco Giranubes El elenco Giranubes, que estrena este viernes la obra de teatro "Los de la Mesa 10". La puesta se podrá ver también en noviembre, en la sala Tajamar. DebyFran para Giranubes

La vocación por el teatro que abrazó desde niña

Desde niña, Antonella se sintió atraída por el arte. Probó danza, piano y otras disciplinas, pero fue el teatro el que la conquistó por completo. “Lo que más me gusta es esa posibilidad de transmitir emociones y conectar con la gente desde otro lugar”, contó.

Hoy, además de producir, se desempeña como secretaria de Extensión y Articulación Social en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. “Milité en el centro de estudiantes cuando era alumna, pero lo mío pasa por generar espacios de encuentro cultural, más que por la política partidaria”, explicó.

“Los de la Mesa 10”, teatro mendocino con identidad propia

La obra de teatro, que se estrena este viernes, reúne a un elenco de 6 actores y actrices bajo la dirección de Florencia Maldonado. “Fue un proceso muy lindo, de adaptación colectiva. Todos aportamos algo y lo sacamos adelante en un contexto complicado”, relató.

La producción es completamente autogestiva, realizada en un realidad muy dura del país y especialmente para las industrias culturales.

El arte como forma de resistencia y encuentro

Antonella Jaque y Florencia Maldonado Antonella Jaque (izquierda) y Florencia Maldonado (derecha), productora y directora -respectivamente- de la obra de teatro "Los de la Mesa 10", que se estrena este viernes en el Le Parc. DebyFran para Giranubes

Además de su tarea artística, Antonella observa con preocupación el impacto de la crisis en la educación y la cultura. “El presupuesto universitario sigue siendo el de 2022, y eso hace muy difícil sostener las actividades”, señaló. También mencionó las limitaciones que atraviesa el Instituto Nacional del Teatro: “Las convocatorias se redujeron y eso afecta directamente a quienes vivimos del arte”.

Aun así, rescata el espíritu colectivo que persiste en el ambiente teatral. “En las crisis aparece la solidaridad. Nos acompañamos, nos ayudamos. Y eso es lo que sostiene al teatro: el encuentro con otros”, concluye.

"Los de la Mesa 10" ficha técnica

Los de la Mesa 10

Obra: Los de la Mesa 10

Elenco: April Arpegio, Josefina Day Pi, Julieta Linares, Álvaro Maíz Moles, Renzo Muscolini y León Ocaña.

Vestuario: Raúl Saldeña

Técnica: Felipe Curadelli

Escenografía: Ariadna Salvo

Técnica de luces: Felipe Curadelli

Producción: Antonella Jaque

Fotografía: DebyFran

Diseño gráfico: Jonatan Pivac

Lugar: Espacio Julio Le Parc, sala Armando Tejada Gómez

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 21

Entradas: disponibles en entrada web y en el Le Parc