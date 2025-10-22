El viernes 24 de octubre estrena la obra teatral "Te conozco". Será a las 21.30 en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas están a la venta a través de EntradaWeb.
Estreno teatral: Llega al Le Parc la obra "Te conozco"
El elenco mendocino La casa de arriba teatro lleva al escenario una tierna historia que transcurre entre recuerdos, olvidos y encuentros inesperados
Bajo la dirección de Máximo Bucci y y las actuaciones de Florencia Soto y Maximiliano Lair Correa, el elenco La casa de arriba teatro lleva a las tablas una tierna historia que transcurre entre recuerdos, olvidos y encuentros inesperados. Dos personajes, situaciones absurdas y una invitación a observar lo cotidiano desde otra mirada. La obra tendrá su debut oficial el viernes 24 de octubre. Localidades disponibles por EntradaWeb.
Sinopsis de la obra
“¿Qué queda de nosotros en la memoria del otro? En diferentes lugares dos personas se encuentran continuamente donde pareciera que conocerse, a veces, es lo mismo que desconocerse. La historia está envuelta en recuerdos y olvidos donde la vida revela sentimientos que, quizás, fueron callados. ¿Están o estuvieron? ¿Te conozco o te desconozco?”, relata la sinopsis.
Con una puesta en escena simple, "Te conozco" pretende contar de manera poética cómo los recuerdos son imágenes y fragmentos vividos que pueden deteriorarse a través del tiempo como hojas de otoño, y cómo las personas vamos cambiando como si nos fuéramos conociendo y desconociendo al mismo tiempo.
La pieza teatral se construye sobre un juego de absurdos donde lo que sucede abre universos paralelos en lo cotidiano de dos personas. De este modo, la obra propone un viaje singular y metafórico, para reflexionar sobre el amor, las relaciones entre personas y la memoria.