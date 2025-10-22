Estreno teatral: Llega al Le Parc la obra "Te conozco"

Bajo la dirección de Máximo Bucci y y las actuaciones de Florencia Soto y Maximiliano Lair Correa, el elenco La casa de arriba teatro lleva a las tablas una tierna historia que transcurre entre recuerdos, olvidos y encuentros inesperados. Dos personajes, situaciones absurdas y una invitación a observar lo cotidiano desde otra mirada. La obra tendrá su debut oficial el viernes 24 de octubre. Localidades disponibles por EntradaWeb.

Sinopsis de la obra

“¿Qué queda de nosotros en la memoria del otro? En diferentes lugares dos personas se encuentran continuamente donde pareciera que conocerse, a veces, es lo mismo que desconocerse. La historia está envuelta en recuerdos y olvidos donde la vida revela sentimientos que, quizás, fueron callados. ¿Están o estuvieron? ¿Te conozco o te desconozco?”, relata la sinopsis.