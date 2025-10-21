"Essentials": un show único de Eclipse con los grandes éxitos de Pink Floyd

Con una trayectoria de 28, Eclipse se prepara para brindar el concierto denominado “Essentials”, un verdadero viaje por la principal discografía de Pink Floyd con obras icónicas como “Dark side of the moon”, “Wish you were here”, “The Wall”, “Momentary Lapse of reason” y “Division Bell”.

Como en cada presentación de Eclipse, además de la ajustada interpretación de la música, el show estará acompañado por un despliegue de luces. Además habrá imágenes originales y nuevas generadas con AI.