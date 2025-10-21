La banda mendocina Eclipse dará un concierto especial con los grandes éxitos de Pink Floyd. Será el viernes 24 de octubre en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21. Las entradas están en venta a través de EntradaWeb.
"Essentials": un show único de Eclipse con los grandes éxitos de Pink Floyd
La banda mendocina que tributa a Pink Floyd presentará un concierto con lo mejor de la agrupación británica
Con una trayectoria de 28, Eclipse se prepara para brindar el concierto denominado “Essentials”, un verdadero viaje por la principal discografía de Pink Floyd con obras icónicas como “Dark side of the moon”, “Wish you were here”, “The Wall”, “Momentary Lapse of reason” y “Division Bell”.
Como en cada presentación de Eclipse, además de la ajustada interpretación de la música, el show estará acompañado por un despliegue de luces. Además habrá imágenes originales y nuevas generadas con AI.
Eclipse está integrada por:
- Jorge Garín (voz líder).
- Sebastián Rivas y Edgardo Povez (guitarras).
- Federico Zuin (bajo).
- Juan Pablo Bruno (guitarra y coros).
- Claudio López (teclados y secuencias).
- Fernando Moncada (batería y secuencias).
- Gema Cris Miguel, Gabriela Catulo (coros).
- Willy Moreno (producción general).
Formada en 1997, Eclipse ha presentado en tres ocasiones "Pink Floyd The Wall" en grandes y recordados conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza.