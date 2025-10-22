Silvestre y la Naranja toca en el Auditorio Ángel Bustelo

El disco propone un tono fresco y nostálgico, con tintes indie y synthpop que combina sintetizadores con guitarras. Las melodías únicas destacan la icónica voz de su frontman Justo. La banda innova explorando nuevos horizontes, ampliando todo el potencial contagioso de sus canciones.

Los Alter Ego consideran que el álbum no sólo es un nuevo paso musical, sino "una exploración de las distintas versiones de uno mismo. Es un espejo que se rompe para mostrar otras visiones propias. Un gesto, una voz, una sombra proyectada que también somos. Porque a veces, para encontrarse, no alcanza con mirarse de frente: hay que mirarse de costado, entre líneas, en el reflejo de lo que dejamos ver”.

El cuarteto conformado por Justo FM (voz), Fran Nicholson (guitarra), Luco Grasso (bajo) y Ferla Laprida (batería) se anima a desdoblarse, a mostrarse vulnerable, poderoso y contradictorio. Las canciones respiran ese movimiento constante entre lo íntimo y lo explosivo, entre lo que se oculta y lo que se revela.

En esta nueva propuesta, Silvestre y la Naranja se resiste a repetir fórmulas: desde la primera nota que suena de “Puerta del Sol”, recorren en nuevos caminos a través de recursos de la electrónica y beats más punzantes. Encontrándose también costados más sensibles en canciones como “Prisionero Perfecto” y “Superhéroes”, espacios más sensuales en tracks como “Adicto al temblor”, “Océano” y “Azulejos”, como también su cara más nostálgica en temas como “Invencibles” y “Tocar el cielo”, para finalizar el álbum mostrando su imagen más rockera en “Yo te Sigo”.

Silvestre y la naranja tiene editados cinco álbumes de estudio, han girado a lo largo del país y llevan más de 40 shows internacionales por toda Latinoamérica y España. La banda ha sido parte del lineup de los festivales más importantes de Argentina, como también de encuentros internacionales como Lollapalooza (Chile), Vive Latino y Pal’ Norte (México), Cordillera (Colombia), Cosquín Rock (Uruguay), entre otros.

El grupo estuvo nominado en los Premios Gardel 2024 en la categoría de “Mejor Álbum Pop Alternativo” (“Sueño cítrico”), y se presentó en la entrega llevada a cabo en el Movistar Arena Buenos Aires junto a Fabiana Cantilo, para una explosiva reinterpretación del clásico de Charly García “Demoliendo Hoteles”.