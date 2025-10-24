Estreno: Giranubes presenta la obra "Los de la mesa 10"

Teatro: sinopsis de “Los de la mesa 10”

La puesta narra la historia de María y José, que se conocen por casualidad en una noche cualquiera. Ella pertenece a una familia acomodada; él trabaja como mecánico. Lo que comienza como un encuentro simple se convierte en una historia donde las diferencias, los deseos y las expectativas familiares los enfrentan con el mundo y consigo mismos.

En esta adaptación de la obra de Dragún, el humor y la crudeza conviven en escenas cotidianas que reflejan las tensiones de una generación que busca amar, crecer y sostener sus sueños en medio de la desigualdad y la incertidumbre.

Giranubes reversiona esta obra del teatro argentino trasladándolo al presente, con una estética contemporánea, en donde los personajes navegan entre las dificultades laborales, vínculos familiares exigentes y la necesidad de independencia. El texto original, centrado en las tensiones sociales y las diferencias de clase, se resignifica desde las experiencias y sensibilidades de las nuevas generaciones.

La propuesta se construye con tintes de drama social y comedia costumbrista, recuperando la mirada crítica y humana que caracteriza la dramaturgia de Dragún, combinando momentos de humor cotidiano con escenas de gran carga emocional.

El grupo Giranubes tomó el desafío de llevar a escena esta obra (que también tuvo su versión cinematográfica en 1960) porque refleja, con una honestidad que sigue vigente, los contrastes entre el deseo y la realidad.

“Esta pieza teatral habla de amor, pero también de trabajo, de sueños y frustraciones, de las expectativas familiares, y del esfuerzo por crecer en un mundo desigual. La decisión de adaptarla surge de la necesidad de contar una historia que pueda interpelar tanto a jóvenes como a adultos, en un lenguaje teatral accesible y emocionalmente potente”, cuentan los artistas.

“Más que una historia de amor, esta obra es una historia sobre crecer, sobre atreverse a soñar y sobre encontrar, entre las rutinas y las desigualdades, un modo propio de habitar el mundo. Esta es una historia que podría ser la tuya”, señalan.

“Los de la mesa 10” cuenta con la dirección de Florencia Maldonado y las actuaciones de April Arpegio, Josefina Day Pi, Julieta Linares, Álvaro Maíz Moles, Renzo Muscolini, León Ocaña. El staff se completa con el trabajo de vestuario de Raúl Saldeña, la técnica de Felipe Curadelli y la escenografía de Ariadna Salvo y Maimará Bracamonte. La producción está a cargo de Antonela Jaque, la fotografía es de DebyFran y el diseño gráfico es de Jonatan Pivac.

Una propuesta bilingüe y abierta a todos los públicos

Giranubes es un grupo bilingüe (español-inglés), que busca expandir sus producciones hacia nuevos públicos. Por eso, esta obra también contará a futuro con su versión en inglés, lo que permitirá presentarla en contextos educativos, festivales internacionales o espacios culturales con público diverso. El objetivo es que se convierta en una experiencia teatral abierta, inclusiva y cercana: una historia que pueda ser entendida, sentida y compartida por todos.