El planeta Tierra está viviendo una transformación energética que cada día toma mayor fuerza. La urgencia de reducir emisiones y buscar construcciones sostenibles ha llevado a ingenieros y científicos a idear proyectos que parecen sacados de una película de ciencia ficción.
La planta solar más grande del planeta Tierra: una construcción de más de 400 kilometros
Esta construcción es un ejemplo de cómo la creatividad, la ingeniería y la conciencia ambiental pueden unirse para transformar el planeta Tierra y abrir el camino hacia un futuro más verde
Entre estas construcciones, destacan las plantas solares soluciones innovadoras no solo ofrecen energía limpia, sino que también muestran cómo la tecnología y la creatividad pueden redefinir la manera en que interactuamos con el medio ambiente. Te contamos sobre la más grande del planeta Tierra.
Según un artículo del Observatorio de la Tierra de la NASA, el desierto de Kubuqi, en China pasó de ser "el mar de la muerte" a convertirse en un panorama de posibilidades. Recientemente se han instalado paneles solares en contexto de construir una "gran muralla solar".
El tamaño de esta construcción es tan impresionante que se convierte en un verdadero ícono de la ingeniería moderna y la sostenibilidad. Esta instalación de China demuestra que la energía renovable puede ser masiva.
¿Cómo es esta construcción única del planeta Tierra?
- Dimensiones colosales y ubicación estratégica: la planta ocupa 400 kilómetros en el desierto de China. Para tener una idea, su extensión equivale a más de 3.800 campos de fútbol, aprovechando un espacio que de otra forma no se usaría, maximizando la eficiencia sin afectar el planeta Tierra.
- Capacidad energética impresionante: la construcción, cuya finalización está prevista para 2030, tendrá 5 kilómetros (3 millas) de ancho, y alcanzará una capacidad máxima de generación de 100 gigavatios.
- La magnitud de la planta es tan grande que puede apreciarse desde imágenes satelitales, simbolizando no solo la escala del proyecto, sino también el compromiso de China con la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
- La construcción de módulos que están empleando en la fabricación de plantas en desiertos como el de Kubuqi están pensados para aguantar las duras condiciones climáticas de la zona.