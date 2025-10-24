La planta solar más grande del planeta Tierra: una construcción de más de 400 kilometros

Entre estas construcciones, destacan las plantas solares soluciones innovadoras no solo ofrecen energía limpia, sino que también muestran cómo la tecnología y la creatividad pueden redefinir la manera en que interactuamos con el medio ambiente. Te contamos sobre la más grande del planeta Tierra.

Planta solar (1)

La planta solar más grande del planeta Tierra: una construcción de más de 400 kilómetros

Según un artículo del Observatorio de la Tierra de la NASA, el desierto de Kubuqi, en China pasó de ser "el mar de la muerte" a convertirse en un panorama de posibilidades. Recientemente se han instalado paneles solares en contexto de construir una "gran muralla solar".