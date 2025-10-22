Excavar en un desierto no solo revela capas de arena, sino una historia geológica rica y compleja. Desde formaciones rocosas antiguas hasta sistemas de agua subterránea, el subsuelo desértico es testigo de procesos naturales que han moldeado al planeta Tierra a lo largo de millones de años.
¿Qué hay debajo de la arena del desierto? Esto pasaría si pasas días excavando
Contrario a la imagen popularizada de interminables dunas, aproximadamente el 80% de los desiertos no está cubierto por arena, sino por superficies de tierra desnuda, como lechos de roca expuestos, arcillas agrietadas y suelos endurecidos por la evaporación. Estas formaciones, conocidas como hamadas, son superficies rocosas que han sido moldeadas por la erosión del viento y las variaciones térmicas extremas.
En algunos casos, las hamadas están compuestas por una mezcla de guijarros, arcillas y arena, a menudo cementadas por sílice o carbonato cálcico, creando una capa sólida que puede parecerse a una corteza terrestre.
Bajo estas capas superficiales, se encuentran formaciones geológicas más profundas. Por ejemplo, en el desierto de Sonora, debajo de las llanuras de grava conocidas como bajadas, yace una característica geológica importante: el pedimento, una superficie de roca madre que se extiende desde los bordes de las montañas hacia el centro del valle, donde se encuentra con una capa de sedimentos aluviales más gruesos.
¿Qué más podemos encontrar al excavar en el desierto?
Depende el desierto lo que podemos encontrar, lo más usual es
- Capas de caliche: en regiones áridas, la evaporación del agua subterránea puede dejar depósitos de carbonato de calcio en las capas superficiales del suelo, formando una capa dura conocida como caliche. Estas capas pueden variar en profundidad y son comunes en suelos desérticos.
- Formaciones rocosas antiguas: en algunos desiertos, como el Sahara, se han encontrado formaciones rocosas que datan de períodos húmedos antiguos, como el Uan Muhuggiag en Libia, donde se han descubierto antiguos lechos de ríos y arte rupestre que indican un pasado más húmedo en la región.
- Sistemas de agua subterránea: aunque los desiertos son conocidos por su aridez, muchos de ellos albergan acuíferos subterráneos que contienen agua dulce acumulada durante milenios. Estos recursos hídricos subterráneos son esenciales para la vida en regiones desérticas y han sido utilizados por civilizaciones antiguas y comunidades modernas.