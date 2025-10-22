Excavar en un desierto no solo revela capas de arena, sino una historia geológica rica y compleja. Desde formaciones rocosas antiguas hasta sistemas de agua subterránea, el subsuelo desértico es testigo de procesos naturales que han moldeado al planeta Tierra a lo largo de millones de años.

¿Qué hay debajo de la arena del desierto? Esto pasaría si pasas días excavando

Contrario a la imagen popularizada de interminables dunas, aproximadamente el 80% de los desiertos no está cubierto por arena, sino por superficies de tierra desnuda, como lechos de roca expuestos, arcillas agrietadas y suelos endurecidos por la evaporación. Estas formaciones, conocidas como hamadas, son superficies rocosas que han sido moldeadas por la erosión del viento y las variaciones térmicas extremas.