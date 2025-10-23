Inicio Ovación Fútbol Lanús
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: Lanús empató con la Universidad de Chile y la serie se define en Buenos Aires

Lanús ganaba 2 a 0, pero la Universidad de Chile se lo empató en tiempo de descuento por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por UNO
Lanús ganaba tranquilo como visitante por 2 a 0, pero en el complemento se quedó y la Universidad de Chile finalmente se lo empató 2 a 2 en tiempo de descuento, en el partido que disputaron en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El atacante Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, a los 25' y 29' del primer tiempo, mientras que el delantero Lucas Di Yorio descontó a los 16' de la segunda parte y el volante Charles Aránguiz igualó en el octavo minuto de descuento.

lanus 2
El partido se jugó a puertas cerradas por la sanción que pesa sobre los chilenos tras los graves incidentes registrados ante Independiente de Avellaneda, en octavos de final.

Más allá que a Lanús se le escapó el triunfo, consiguió finalmente un resultado positivo de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Néstor Díaz Pérez del sur del Gran Buenos Aires.

Incidentes en la previa del encuentro en Santiago de Chile

Un grupo de hinchas de U de Chile arrojó piedras contra el micro de Lanús cuando llegaba al estadio Nacional para disputar el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Simpatizantes del elenco transandino volvieron a protagonizar un lamentable hecho de vandalismo y uno de los piedrazos arrojados por la parcialidad chilena impactó en el vidrio del vehículo, cerca de Facundo Sánchez y Gonzalo Pérez.

Ante esto, fue uno de los referentes del plantel “Granate” Eduardo Salvio, quien se pronunció al respecto en redes sociales y expresó su enojo con la situación.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”, escribió en una historia de Instagram.

