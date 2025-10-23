Copa Sudamericana: Lanús empató con la Universidad de Chile y la serie se define en Buenos Aires

Más allá que a Lanús se le escapó el triunfo, consiguió finalmente un resultado positivo de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Néstor Díaz Pérez del sur del Gran Buenos Aires.

Embed - EL GRANATE Y UN EMPATE CON SABOR AMARGO EN CHILE | U. de Chile 2-2 Lanús | RESUMEN

Incidentes en la previa del encuentro en Santiago de Chile

Un grupo de hinchas de U de Chile arrojó piedras contra el micro de Lanús cuando llegaba al estadio Nacional para disputar el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Simpatizantes del elenco transandino volvieron a protagonizar un lamentable hecho de vandalismo y uno de los piedrazos arrojados por la parcialidad chilena impactó en el vidrio del vehículo, cerca de Facundo Sánchez y Gonzalo Pérez.

Ante esto, fue uno de los referentes del plantel “Granate” Eduardo Salvio, quien se pronunció al respecto en redes sociales y expresó su enojo con la situación.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”, escribió en una historia de Instagram.