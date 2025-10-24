Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina: los antecedentes que ilusionan a la Lepra

Independiente Rivadavia buscará ser el primer equipo mendocino en alcanzar la final de la Copa Argentina aunque enfrente tendrá nada menos que a River.

Por UNO
Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia buscará este viernes convertirse en el primer equipo mendocino en alcanzar la final de la Copa Argentina aunque enfrente tendrá nada menos que a River, tricampeón de la competencia.

Unos 5.000 hinchas de la Lepra llegarán al Kempes para presenciar este partido histórico en el que los azules podrían repetir algo que ya lograron en la temporada 2014-2015 cuando vencieron en la Docta a Huracán 1 a 0, siendo hasta ahora su único duelo en el historial ante un equipo que haya sido campeón de este certamen.

berti 1
Ganar en el Kempes y eliminar a un ex campeón ya son dos objetivos desbloqueados para Independiente Rivadavia cuyo capitán, Sebastián Villa, ya sabe cuánto pesa la Copa Argentina ya que la ganó con Boca en la edición 2020.

Con esos antecedentes positivos y un historial en contra (3 triunfos y 6 derrotas) los dirigidos por Alfredo Berti saldrán este viernes a disputar uno de los partidos más importantes de la historia del club.

El día que la Lepra eliminó a un campeón de la Copa Argentina

Antecedentes históricos de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

  • La Lepra llegó a semifinales por primera vez en la historia del certamen e igualó a Godoy Cruz (edición 2020) como mejor representante mendocino.
  • Los números de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: jugó 16 partidos, 7 triunfos, tres empates y 6 derrotas (17 goles a favor y 17 en contra).
  • Récord en definiciones por penales por Copa Argentina: una victoria y dos derrotas.
  • Alejo Osella, Sebastián Villa, Nicolás Retamar, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio marcaron un gol cada uno en la Copa Argentina 2025.
  • Gonzalo Marinelli (con Huracán en 2013-2014) y Villa (con Boca en 2020) ya fueron campeones.
  • Récord de Alfredo Berti en la Copa Argentina: 5 triunfos, dos empates y 4 derrotas dirigiendo a Argentinos Juniors, Belgrano, Barracas Central e Independiente Rivadavia.

