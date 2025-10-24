Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina: los antecedentes que ilusionan a la Lepra

Unos 5.000 hinchas de la Lepra llegarán al Kempes para presenciar este partido histórico en el que los azules podrían repetir algo que ya lograron en la temporada 2014-2015 cuando vencieron en la Docta a Huracán 1 a 0, siendo hasta ahora su único duelo en el historial ante un equipo que haya sido campeón de este certamen.

berti 1 Alfredo Berti habló mucho con sus jugadores en la previa del duelo entre Independiente Rivadavia y River por la Copa Argentina.

Ganar en el Kempes y eliminar a un ex campeón ya son dos objetivos desbloqueados para Independiente Rivadavia cuyo capitán, Sebastián Villa, ya sabe cuánto pesa la Copa Argentina ya que la ganó con Boca en la edición 2020.