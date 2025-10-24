Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina: los antecedentes que ilusionan a la Lepra

Independiente Rivadavia buscará este viernes convertirse en el primer equipo mendocino en alcanzar la final de la Copa Argentina aunque enfrente tendrá nada menos que a River, tricampeón de la competencia.
Unos 5.000 hinchas de la Lepra llegarán al Kempes para presenciar este partido histórico en el que los azules podrían repetir algo que ya lograron en la temporada 2014-2015 cuando vencieron en la Docta a Huracán 1 a 0, siendo hasta ahora su único duelo en el historial ante un equipo que haya sido campeón de este certamen.
Ganar en el Kempes y eliminar a un ex campeón ya son dos objetivos desbloqueados para Independiente Rivadavia cuyo capitán, Sebastián Villa, ya sabe cuánto pesa la Copa Argentina ya que la ganó con Boca en la edición 2020.
Con esos antecedentes positivos y un historial en contra (3 triunfos y 6 derrotas) los dirigidos por Alfredo Berti saldrán este viernes a disputar uno de los partidos más importantes de la historia del club.